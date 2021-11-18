Черноморец – Динамо. Аудиотрансляция матча Украинской Премьер-лиги

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию поединка в Киеве

  • 18.11.2021 21:07
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Черноморец – Динамо. Аудиотрансляция матча Украинской Премьер-лиги
© ФК Динамо Киев

В пятницу, 19-го ноября, состоится матч пятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть одесский «Черноморец» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, начало – в 19:30.

В прошлом туре киевляне потерпели первое поражение в текущем чемпионате, уступив полтавской «Ворскле» со счетом 1:2. Одесситы подошли к противостоянию с чемпионом с трехматчевой беспроигрышной серией (1 победа и 2 ничьи).

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи в Киеве.

Комментатор матча «Черноморец» – «Динамо» – Александр Монзолевский.

Источник — Sport.ua

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