ГОРДОН: «Братья Суркисы советовались со мной при назначении Луческу»

Журналист Дмитрий Гордон одобрил работу главного тренера «Динамо» Мирчу Луческу:

«Горжусь тем, что братья Суркисы, принимая решение о назначении Луческу, советовались со мной, в том числе. Выбирали тогда из трех кандидатур: Сергей Ребров, Мирча Луческу и третий, не будем говорить кто. Хорват? Может, и так.

Идея с Луческу была хороша со всех точек зрения: и с точки зрения маркетинга, и рекламы, и с точки зрения того, что он – профи. Думаю, это было очень хорошее кадровое решение. Я за то, чтобы моя команда побеждала, получала первые места, призы чемпионатов и кубки. Поэтому если Мирча Луческу может в этом помочь, если реально помогает, какие вопросы?

Если Луческу приведет «Динамо» к каким-то громким победам, обязуюсь спеть песню про него. Единственная проблема, не моя, а автора будущей песни, – рифма к слову Луческу. Какая победа нужна? В Лиге чемпионов или Лиге Европы. Что еще может быть? Тренер хороший, он уже приводил «Шахтер» к победе в Кубке УЕФА».

Усиление для Динамо. Скамейка не соответствует уровню: кого хотел Луческу?