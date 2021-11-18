ГОРДОН: «Братья Суркисы советовались со мной при назначении Луческу»

Журналист пообещал спеть песню про Луческу, если тот выиграет ЛЧ или ЛЕ

  • 18.11.2021 20:40
  • 711 просмотров
  • 8 комментариев
ГОРДОН: «Братья Суркисы советовались со мной при назначении Луческу»
© ФК Динамо Киев. Дмитрий Гордон

Журналист Дмитрий Гордон одобрил работу главного тренера «Динамо» Мирчу Луческу:

«Горжусь тем, что братья Суркисы, принимая решение о назначении Луческу, советовались со мной, в том числе. Выбирали тогда из трех кандидатур: Сергей Ребров, Мирча Луческу и третий, не будем говорить кто. Хорват? Может, и так.

Идея с Луческу была хороша со всех точек зрения: и с точки зрения маркетинга, и рекламы, и с точки зрения того, что он – профи. Думаю, это было очень хорошее кадровое решение. Я за то, чтобы моя команда побеждала, получала первые места, призы чемпионатов и кубки. Поэтому если Мирча Луческу может в этом помочь, если реально помогает, какие вопросы?

Если Луческу приведет «Динамо» к каким-то громким победам, обязуюсь спеть песню про него. Единственная проблема, не моя, а автора будущей песни, – рифма к слову Луческу. Какая победа нужна? В Лиге чемпионов или Лиге Европы. Что еще может быть? Тренер хороший, он уже приводил «Шахтер» к победе в Кубке УЕФА».

Усиление для Динамо. Скамейка не соответствует уровню: кого хотел Луческу?

Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Westwood.
    Westwood., 18.11.2021 20:48
    +3
    как он надоел
    Ссылка
    Istm
    Istm, 18.11.2021 20:52
    +2
    "Якщо воно виглядає, як гордон, і звучить, як гордон, і смердить, як гордон, то це є гордон." (с) Митець.
    Ссылка
    Серж р
    Серж р, 18.11.2021 20:59
    +1
    Да, да и ты лично Саакашвили в контейнер закрывал
    Ссылка
    FunnyCat____
    FunnyCat____, 18.11.2021 21:02
    0
    Да чего уж там , и братья Глейзеры тоже
    Ссылка
    lehach_08
    online
    lehach_08, 18.11.2021 21:02
    0
    Зато рифма к слову Гордон...сама напрашивается и автором быть не надо.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 18.11.2021 21:01 (изменен)
    0
    Почему-то вспомнилась одна очень давняя история с игроком Бенфики, который на вопрос, когда он сбреет бороду, тот ответил - когда выиграю Кубок чемпионов! И журналист с юмором ответил - жаль, через пару лет вам надо будет бросать футбол, потому что борода из-за своей длины, лишит вас такой возможности...
    Ссылка
    Vit18
    online
    Vit18, 18.11.2021 20:56
    0
    Сором
    Ссылка
    Алекс Морган
    Алекс Морган, 18.11.2021 20:53
    0
    А что? Так тоже можно было?
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