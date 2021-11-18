Элина СВИТОЛИНА: «Гаэль сейчас зарабатывает больше меня»

Украинская теннисистка – о гонорарах и рекламных контрактах

  • 18.11.2021 20:33
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Элина СВИТОЛИНА: «Гаэль сейчас зарабатывает больше меня»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о суммах своих рекламных контрактов и о самых больших гонорарах.
 
– Самая большая сумма призовых, которые ты получила в жизни?
– 2,5 миллиона долларов (если быть точнее, то 2,36 млн за победу на Итоговом турнире WTA в 2018-м году - прим.)
 
– А гонорар за рекламный контракт?
– 1,7 миллиона.
 
– По данным WTA, за свою спортивную карьеру ты заработала 22 млн призовых. Правильно они посчитали?
– С рекламными контрактами больше.
 
– Сколько в год ты тратишь на свою команду?
– 500 тысяч долларов.
 
– Кто зарабатывает больше – твой муж Гаэль Монфис или ты?
– Он зарабатывает больше из-за рекламных контрактов.
 
– Сколько может стоить мастер-класс от Элины Свитолиной?
– Я сейчас делаю такие для своего благотворительного фонда. Минимум 10 тысяч долларов. 
 
– Самый большой гонорар за мастер-класс?
– 50 тысяч долларов, – сказала Свитолина.

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Источник — ICTV

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