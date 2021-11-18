Элина СВИТОЛИНА: «Гаэль сейчас зарабатывает больше меня»

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о суммах своих рекламных контрактов и о самых больших гонорарах.



– Самая большая сумма призовых, которые ты получила в жизни?

– 2,5 миллиона долларов (если быть точнее, то 2,36 млн за победу на Итоговом турнире WTA в 2018-м году - прим.)



– А гонорар за рекламный контракт?

– 1,7 миллиона.



– По данным WTA, за свою спортивную карьеру ты заработала 22 млн призовых. Правильно они посчитали?

– С рекламными контрактами больше.



– Сколько в год ты тратишь на свою команду?

– 500 тысяч долларов.



– Кто зарабатывает больше – твой муж Гаэль Монфис или ты?

– Он зарабатывает больше из-за рекламных контрактов.



– Сколько может стоить мастер-класс от Элины Свитолиной?

– Я сейчас делаю такие для своего благотворительного фонда. Минимум 10 тысяч долларов.



– Самый большой гонорар за мастер-класс?

– 50 тысяч долларов, – сказала Свитолина.

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