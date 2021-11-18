Элина СВИТОЛИНА: «Рассчитывала, что уже выиграю турнир Grand Slam»

Украинская теннисистка считает, что этот год стал самым тяжелым в ее карьере

  • 18.11.2021 19:52
  • 1589 просмотров
  • 4 комментария
Элина СВИТОЛИНА: «Рассчитывала, что уже выиграю турнир Grand Slam»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, какой период ее карьеры был самым тяжелым.
 
«Этот год. Рассчитывала, что уже выиграю турнир Grand Slam, но этого не случилось. Были очень тяжелые поражения. Но медаль на Олимпиаде, считаю, закрыла все вопросы», – сказала Элина.
 
Отметим, что Свитолина начала год на пятой строчке мирового рейтинга, а завершила на 15-й. В текущем сезоне она выиграла один титул категории WTA 250, бронзовую медаль Олимпиады в Токио, а также дошла до 1/4 финала US Open.

Ранее Свитолина рассказала, сколько топовые теннисистки тратят на тренера.

Источник — ICTV

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    PETP0
    PETP0, 18.11.2021 20:31
    0
    Nordenus, 18.11.2021 20:06
    Grand Slam не твой уровень Элинка, пора уже заканчивать карьеру тебе
    Про конец карьеры конечно говорить рано, но в то, что выиграет ТБШ, уже не верится.
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    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 18.11.2021 20:35
    -2
    Мечтать не вредно.... Я вот тоже мечтал пацаном на Марс слетать, поверил советской пропаганде....
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    Nordenus
    online
    Nordenus, 18.11.2021 20:06
    -2
    Grand Slam не твой уровень Элинка, пора уже заканчивать карьеру тебе
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    Spectra
    Spectra, 18.11.2021 20:09
    -3
    C таким настроем как у Элины ей никогда не выиграть Grand Slam!
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