Элина СВИТОЛИНА: «Рассчитывала, что уже выиграю турнир Grand Slam»

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, какой период ее карьеры был самым тяжелым.



«Этот год. Рассчитывала, что уже выиграю турнир Grand Slam, но этого не случилось. Были очень тяжелые поражения. Но медаль на Олимпиаде, считаю, закрыла все вопросы», – сказала Элина.



Отметим, что Свитолина начала год на пятой строчке мирового рейтинга, а завершила на 15-й. В текущем сезоне она выиграла один титул категории WTA 250, бронзовую медаль Олимпиады в Токио, а также дошла до 1/4 финала US Open.

Ранее Свитолина рассказала, сколько топовые теннисистки тратят на тренера.