Клаудио РАНЬЕРИ: «Дайте мне Роналду, он не станет проблемой»

Наставник «Уотфорда» хотел бы поработать со звездным португальцем

  • 18.11.2021 19:45
  • 1403 просмотра
  • 2 комментария
Клаудио РАНЬЕРИ: «Дайте мне Роналду, он не станет проблемой»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Главный тренер «Уотфорда» Клаудио Раньери накануне матча 12-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (20 ноября) поделился своим мнением по поводу Криштиану Роналду:

«Криштиану Роналду – один из лучших игроков мира. Он помогает футболу. Думаю, что многие молодые парни смотрят на Криштиану и на других игроков, которые входят в число лучших. Это делает футбол более привлекательным.

Роналду считают проблемой? Дайте мне Криштиану Роналду, пожалуйста! Дайте его мне. Для меня он не станет проблемой. Я дам ему отыграть все возможные минуты».

Источник — Sky Sports

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 18.11.2021 19:51
    +1
    Правильно, він своїх 30-ть за сезон заб'є. Які проблеми? Щастя мати такого гравця.
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    kortizol1
    kortizol1, 18.11.2021 19:46
    -1
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