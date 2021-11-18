Клаудио РАНЬЕРИ: «Дайте мне Роналду, он не станет проблемой»

Главный тренер «Уотфорда» Клаудио Раньери накануне матча 12-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (20 ноября) поделился своим мнением по поводу Криштиану Роналду:
«Криштиану Роналду – один из лучших игроков мира. Он помогает футболу. Думаю, что многие молодые парни смотрят на Криштиану и на других игроков, которые входят в число лучших. Это делает футбол более привлекательным.
Роналду считают проблемой? Дайте мне Криштиану Роналду, пожалуйста! Дайте его мне. Для меня он не станет проблемой. Я дам ему отыграть все возможные минуты».
Источник — Sky Sports
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