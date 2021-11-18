Милан хочет продлить контракт с капитаном

«Милан» хочет продлит контракт с капитаном команды Алессио Романьоли, несмотря на то, что сейчас он потерял место в основе команды, проигрывая конкуренцию Симону Кьеру и Фикайо Томори.

Нынешнее соглашение истекает в конце текущего сезона. Новый контракт будет рассчитан до лета 2026 года с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне на счету Романьоли 11 матчей за «Милан» во всех турнирах. Трансферная стоимость 26-летнего защитника оценивается в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» намерен продлить контракт со Златаном Ибрагимовичем.