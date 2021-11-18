Милан хочет продлить контракт с капитаном

«Россонери» хотят сохранить Алессио Романьоли

  • 18.11.2021 19:23
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Милан хочет продлить контракт с капитаном
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алессио Романьоли

«Милан» хочет продлит контракт с капитаном команды Алессио Романьоли, несмотря на то, что сейчас он потерял место в основе команды, проигрывая конкуренцию Симону Кьеру и Фикайо Томори.

Нынешнее соглашение истекает в конце текущего сезона. Новый контракт будет рассчитан до лета 2026 года с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне на счету Романьоли 11 матчей за «Милан» во всех турнирах. Трансферная стоимость 26-летнего защитника оценивается в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» намерен продлить контракт со Златаном Ибрагимовичем.

Источник — твиттер Николо Скиры

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