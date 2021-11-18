Вундеркинда из Динамо могут вызвать в сборную Сенегала

Технический директор Федерации футбола Сенегала Маясин Мар заявил, что вингер юношеской команды «Динамо» Киев Самба Диалло является кандидатом в национальную сборную:
«Он выступает в хорошем чемпионате. Хорошо играет в юношеской Лиге чемпионов. Он был очень и очень хорош. Мы должны дать ему возможность расти и пожелать, чтобы он играл. И травмы его обходят.
Мы за ним пристально следим. Он один из тех, кто пополнит основную сборную Сенегала в ближайшее время. Но ему нужно давать играть. Он будет частью следующего поколения сборной».
Ранее сообщалось о том, что Диалло тренируется с первой командой «Динамо».
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