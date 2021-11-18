Вундеркинда из Динамо могут вызвать в сборную Сенегала

Успехи Самбы Диалло не остались незамеченными на родине

  • 18.11.2021 18:50
  • 1469 просмотров
  • 1 комментарий
Вундеркинда из Динамо могут вызвать в сборную Сенегала
© ФК Динамо Киев. Самба Диалло

Технический директор Федерации футбола Сенегала Маясин Мар заявил, что вингер юношеской команды «Динамо» Киев Самба Диалло является кандидатом в национальную сборную:

«Он выступает в хорошем чемпионате. Хорошо играет в юношеской Лиге чемпионов. Он был очень и очень хорош. Мы должны дать ему возможность расти и пожелать, чтобы он играл. И травмы его обходят.

Мы за ним пристально следим. Он один из тех, кто пополнит основную сборную Сенегала в ближайшее время. Но ему нужно давать играть. Он будет частью следующего поколения сборной».

Ранее сообщалось о том, что Диалло тренируется с первой командой «Динамо».

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Комментарии
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    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 18.11.2021 19:13
    +1
    Думал Гармаша..
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