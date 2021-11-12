Диалло тренируется с первой командой Динамо

Сенегальский вингер может дебютировать за киевскую команду в ближайшее время

  • 12.11.2021 11:51
  • 963 просмотра
  • 4 комментария
Диалло тренируется с первой командой Динамо
© ФК Динамо Киев. Самба Диалло

18-летний сенегальский вингер киевского «Динамо» U-19 Самба Диалло тренируется в составе первой команды во время паузы на матчи сборных.

«Самба Диалло привлечен к тренировочным занятиям первой команды «Динамо». Та, что пока без сборников. И есть обоснованные подозрения, что с сегодняшнего дня сенегалец там пропишется уже на постоянной основе. Мало того, в следующем матче с «Черноморцем» вполне возможен его дебют. Будем считать это нашим прогнозом», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Диалло подписал контракт с «Динамо» летом 2021 года.

В текущем сезоне Диалло провел за «Динамо» U-19 4 матча в Юношеской лиге УЕФА, где забил 5 мячей.

Источник — Telegram

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 12.11.2021 12:12
    +1
    Пора уже
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    Alex Danchenko
    Alex Danchenko, 12.11.2021 12:12
    +1
    Добре.
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    Умник
    Умник, 12.11.2021 11:56
    +1
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
    Vadum Hrynchuk, 12.11.2021 12:10 (изменен)
    -1
    Суркис Татотаке посмотрел...
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