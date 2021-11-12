Диалло тренируется с первой командой Динамо

18-летний сенегальский вингер киевского «Динамо» U-19 Самба Диалло тренируется в составе первой команды во время паузы на матчи сборных.
«Самба Диалло привлечен к тренировочным занятиям первой команды «Динамо». Та, что пока без сборников. И есть обоснованные подозрения, что с сегодняшнего дня сенегалец там пропишется уже на постоянной основе. Мало того, в следующем матче с «Черноморцем» вполне возможен его дебют. Будем считать это нашим прогнозом», — пишет канал «Динамо Киев Inside».
Диалло подписал контракт с «Динамо» летом 2021 года.
В текущем сезоне Диалло провел за «Динамо» U-19 4 матча в Юношеской лиге УЕФА, где забил 5 мячей.
Источник — Telegram
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