Брендан РОДЖЕРС: «Я в МЮ? Это неуважительно к Сульшеру»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал слухи о своем переходе в «Манчестер Юнайтед»:

«Во-первых, это неуважительно по отношению к Сульшеру. У команды есть менеджер — прекрасный тренер и человек. Во-вторых, я не могу комментировать то, что не находится в плоскости настоящего времени. Я — тренер «Лестера», чем очень горжусь.

Это все очень расстраивает болельщиков клуба и моих подопечных. Подобная информация может дестабилизировать ситуацию в моей команде».