Брендан РОДЖЕРС: «Я в МЮ? Это неуважительно к Сульшеру»

Наставник «Лестера» не стал комментировать слухи

  • 18.11.2021 18:32
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  • 1 комментарий
Брендан РОДЖЕРС: «Я в МЮ? Это неуважительно к Сульшеру»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал слухи о своем переходе в «Манчестер Юнайтед»:

«Во-первых, это неуважительно по отношению к Сульшеру. У команды есть менеджер — прекрасный тренер и человек. Во-вторых, я не могу комментировать то, что не находится в плоскости настоящего времени. Я — тренер «Лестера», чем очень горжусь. 

Это все очень расстраивает болельщиков клуба и моих подопечных. Подобная информация может дестабилизировать ситуацию в моей команде».

Источник — The Athletic

(3 голоса)

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    Yura Юрий
    Yura Юрий, 18.11.2021 18:45
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    джентельмен
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