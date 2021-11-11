Манчестер Юнайтед нашел замену Сульшеру

Английский клуб уверен, что норвежского специалиста сможет заменить Брендан Роджерс

  • 11.11.2021 02:31
  • 551 просмотр
  • 0 комментариев
Манчестер Юнайтед нашел замену Сульшеру
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Манчестер Юнайтед» уверен, что сможет сделать 48-летнего североирландского наставника «Лестера» Брендана Роджерса своим следующим тренером.

Сообщается, что в контракте специалиста с «лисами» есть пункт, согласно которому «Лестер» обязан его отпустить в случае поступления предложения от европейского топ-клуба.

Роджерс возглавляет «Лестер» с 2019 года. Ранее специалист работал в «Рединге», «Челси» U-18 и U-23, «Уотфорде», «Суонси», «Ливерпуле» и «Селтике».

С 2018 года «Манчестер Юнайтед» возглавляет 48-летний норвежский тренер Уле Гуннар Сульшер. С 1996 по 2007 годы Сульшер защищал цвета «красных дьяволов» в качестве игрока.

Источник — Mirror

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности