Манчестер Юнайтед нашел замену Сульшеру

Английский «Манчестер Юнайтед» уверен, что сможет сделать 48-летнего североирландского наставника «Лестера» Брендана Роджерса своим следующим тренером.

Сообщается, что в контракте специалиста с «лисами» есть пункт, согласно которому «Лестер» обязан его отпустить в случае поступления предложения от европейского топ-клуба.

Роджерс возглавляет «Лестер» с 2019 года. Ранее специалист работал в «Рединге», «Челси» U-18 и U-23, «Уотфорде», «Суонси», «Ливерпуле» и «Селтике».

С 2018 года «Манчестер Юнайтед» возглавляет 48-летний норвежский тренер Уле Гуннар Сульшер. С 1996 по 2007 годы Сульшер защищал цвета «красных дьяволов» в качестве игрока.