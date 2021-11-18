Лучано ЛУЧИ: «Сотрудничать с Риццоли мечтали многие федерации»

Глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи прокомментировал назначение Николы Риццоли на должность куратора украинских судей:

«Хочу поблагодарить Андрея Павелко, ведь мы смогли выиграть конкуренцию за такого специалиста как Риццоли. О сотрудничестве с ним мечтали многие мощные федерации, но он выбрал Украину.

Привлечение специалиста такого уровня в Украину — это серьезная инвестиция в подготовку украинских арбитров, которые уже сейчас получают все больше назначений на международные матчи».