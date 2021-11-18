Лучано ЛУЧИ: «Сотрудничать с Риццоли мечтали многие федерации»

Глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи прокомментировал назначение Николы Риццоли на должность куратора украинских судей:
«Хочу поблагодарить Андрея Павелко, ведь мы смогли выиграть конкуренцию за такого специалиста как Риццоли. О сотрудничестве с ним мечтали многие мощные федерации, но он выбрал Украину.
Привлечение специалиста такого уровня в Украину — это серьезная инвестиция в подготовку украинских арбитров, которые уже сейчас получают все больше назначений на международные матчи».
Источник — Украинская ассоциация футбола
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