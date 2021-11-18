Лучано ЛУЧИ: «Сотрудничать с Риццоли мечтали многие федерации»

Глава Комитета арбитров УАФ – о своем новом коллеге

  • 18.11.2021 17:14
  • 320 просмотров
  • 2 комментария
Лучано ЛУЧИ: «Сотрудничать с Риццоли мечтали многие федерации»
© УАФ. Лучано Лучи

Глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи прокомментировал назначение Николы Риццоли на должность куратора украинских судей:

«Хочу поблагодарить Андрея Павелко, ведь мы смогли выиграть конкуренцию за такого специалиста как Риццоли. О сотрудничестве с ним мечтали многие мощные федерации, но он выбрал Украину. 

Привлечение специалиста такого уровня в Украину — это серьезная инвестиция в подготовку украинских арбитров, которые уже сейчас получают все больше назначений на международные матчи».

Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Олійник Володимир
    Олійник Володимир, 18.11.2021 17:43
    +1
    щось забагато макаронників прилаштувалось у нас
    Ссылка
    kortizol1
    kortizol1, 18.11.2021 17:16
    -3
    слава украине?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности