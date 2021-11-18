Александр ЯЦЫК: «Сделали подарок Костюку»

Футболист «Динамо» U19 рассказал о победе над «Черноморцем» (8:0)

  • 18.11.2021 16:42
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Александр ЯЦЫК: «Сделали подарок Костюку»
© ФК Динамо Киев. Александр Яцык

Капитан «Динамо» U19 Александр Яцык подвел итоги результативной победы киевлян над одесским «Черноморцем» (8:0), в которой сам хавбек поучаствовал двумя забитыми мячами.

- Мы хорошо подготовились к этому матчу, вышли максимально настроенными – и благодаря этому удалось забить восемь мячей. Что касается моего дубля, то я очень рад, что получилось забить два гола. Наконец-то прорвало (улыбается).

- Команда так отметила возвращение Игоря Костюка после болезни?
- Конечно! Сделали такой небольшой подарок для Игоря Владимировича – восемь мячей против «Черноморца».

- Можешь прояснить ситуацию: почему Царенко и Скрипник оказались вне заявки?
- У Царенко микроповреждение, а у Скрипника – коронавирус.

- Результат 8:0 – разминка перед встречей с «Баварией»?
- Когда мы побеждаем в чемпионате, у нас больше уверенности переносится на Юношескую лигу УЕФА.

- Сегодня «Динамо» удавались голы на любой вкус. «Черноморец» ничего не мог сделать с вашей атакующей мощностью?
- «Черноморец» сегодня, по-моему, впервые пропустил восемь мячей в чемпионате. До этого все время играл здорово. Уступил «Шахтеру» со счетом 0:1, но хорошо играл. Сегодня, может быть, они не настроились, испугались нас.

- «Динамо» достигло разгромного счета 4:0 уже по итогам первого тайма, что требовал в перерыве тренерский штаб, на что просил обратить внимание?
- В перерыве тренеры требовали не сбавлять обороты, быстрее играть через фланги, нагнетать и забить как можно больше мячей.

- «Бавария» не набрала ни одного очка и не забила ни одного мяча в четырех турах ЮЛЧ. Обращает ли команда внимание на эти показатели и как избежать недооценки в будущем матче?
- Мы не обращаем внимания на это. Готовимся к каждой игре максимально с настроем, поэтому никакой недооценки не будет. Я уверен, что мы будем выходить и отдаваться на все 100 процентов, как и в предыдущих матчах.

Источник — ФК Динамо Киев

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