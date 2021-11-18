В 2021 году в рядах сборной Украины были задействованы 39 игроков

В матчах 2021 года в рядах сборной Украины было задействовано наибольшее за последние 10 лет количество игроков - 39 из 5 отечественных и 12 зарубежных клубов. При этом Виктор Коваленко, Евгений Макаренко и Роман Яремчук представляли в национальной дружине по две команды.
Наибольшее количество футболистов делегировали в сборную «Динамо» - 14 и «Шахтер» - 10.
На карте клубного представительства появились и три новые «точки» - «Днепр-1», итальянская «Специа» и венгерский «Фехервар».
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К слову, в 2021-м за национальную команду дебютировали сразу 11 игроков: 4 - при Андрее Шевченко и 7 - при Александре Петракове. Последний раз столь большой призыв новичков в ряды главной команды страны был в 2011 году.
Клубное представительство в сборной Украины в 2021 году
|
К
|
Клуб
|
Игроки
|
СМ
|
СГ
|
14
|
Динамо
|
Беседин, Бойко, Бущан, Буяльский, Гармаш, Забарный,
|
108
|
3
|
|
|
Караваев, Миколенко, Попов, Сидорчук, Сирота, Тымчик,
|
|
|
|
|
Цыганков, Шапаренко
|
|
|
10
|
Шахтер
|
Жуниор Мораес, Корниенко, Кривцов, Марлос, Матвиенко,
|
64
|
4
|
|
|
Пятов, Сикан, Степаненко, Судаков, Трубин
|
|
|
2
|
Аталанта
|
Коваленко*, Малиновский
|
15
|
-
|
2
|
Гент
|
Безус, Яремчук*
|
11
|
4
|
2
|
Заря
|
Булеца, Кочергин
|
4
|
-
|
1
|
Вест Хэм
|
Ярмоленко
|
14
|
6
|
1
|
Манчестер Сити
|
Зинченко
|
13
|
3
|
1
|
Ференцварош
|
Зубков
|
13
|
1
|
1
|
Брюгге
|
Соболь
|
9
|
-
|
1
|
Бенфика
|
Яремчук*
|
7
|
2
|
1
|
Днепр-1
|
Довбик
|
6
|
2
|
1
|
Кортрейк
|
Макаренко*
|
5
|
-
|
1
|
Андерлехт
|
Михайличенко
|
1
|
-
|
1
|
Ворскла
|
Ризнык
|
1
|
-
|
1
|
Славия
|
Качараба
|
1
|
-
|
1
|
Специа
|
Коваленко*
|
1
|
-
|
1
|
Фехервар
|
Макаренко*
|
1
|
-
* представлял в сборной два клуба.
К - количество футболистов, представлявших клуб в сборной; СМ - суммарное количество матчей, проведенных игроками клуба; СГ - суммарное количество голов, забитых игроками клуба.
Источник — Sport.ua
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