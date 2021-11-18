В 2021 году в рядах сборной Украины были задействованы 39 игроков

В матчах 2021 года в рядах сборной Украины было задействовано наибольшее за последние 10 лет количество игроков - 39 из 5 отечественных и 12 зарубежных клубов. При этом Виктор Коваленко, Евгений Макаренко и Роман Яремчук представляли в национальной дружине по две команды.

Наибольшее количество футболистов делегировали в сборную «Динамо» - 14 и «Шахтер» - 10.

На карте клубного представительства появились и три новые «точки» - «Днепр-1», итальянская «Специа» и венгерский «Фехервар».

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К слову, в 2021-м за национальную команду дебютировали сразу 11 игроков: 4 - при Андрее Шевченко и 7 - при Александре Петракове. Последний раз столь большой призыв новичков в ряды главной команды страны был в 2011 году.

Клубное представительство в сборной Украины в 2021 году

К Клуб Игроки СМ СГ 14 Динамо Беседин, Бойко, Бущан, Буяльский, Гармаш, Забарный, 108 3 Караваев, Миколенко, Попов, Сидорчук, Сирота, Тымчик, Цыганков, Шапаренко 10 Шахтер Жуниор Мораес, Корниенко, Кривцов, Марлос, Матвиенко, 64 4 Пятов, Сикан, Степаненко, Судаков, Трубин 2 Аталанта Коваленко*, Малиновский 15 - 2 Гент Безус, Яремчук* 11 4 2 Заря Булеца, Кочергин 4 - 1 Вест Хэм Ярмоленко 14 6 1 Манчестер Сити Зинченко 13 3 1 Ференцварош Зубков 13 1 1 Брюгге Соболь 9 - 1 Бенфика Яремчук* 7 2 1 Днепр-1 Довбик 6 2 1 Кортрейк Макаренко* 5 - 1 Андерлехт Михайличенко 1 - 1 Ворскла Ризнык 1 - 1 Славия Качараба 1 - 1 Специа Коваленко* 1 - 1 Фехервар Макаренко* 1 -

* представлял в сборной два клуба.

К - количество футболистов, представлявших клуб в сборной; СМ - суммарное количество матчей, проведенных игроками клуба; СГ - суммарное количество голов, забитых игроками клуба.