В 2021 году в рядах сборной Украины были задействованы 39 игроков

Наибольшее количество футболистов делегировало в национальную команду «Динамо»

  • 18.11.2021 16:27
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В 2021 году в рядах сборной Украины были задействованы 39 игроков
© Фото Евгения Кравса

В матчах 2021 года в рядах сборной Украины было задействовано наибольшее за последние 10 лет количество игроков - 39 из 5 отечественных и 12 зарубежных клубов. При этом Виктор Коваленко, Евгений Макаренко и Роман Яремчук представляли в национальной дружине по две команды.

Наибольшее количество футболистов делегировали в сборную «Динамо» - 14 и «Шахтер» - 10.

На карте клубного представительства появились и три новые «точки» - «Днепр-1», итальянская «Специа» и венгерский «Фехервар».

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К слову, в 2021-м за национальную команду дебютировали сразу 11 игроков: 4 - при Андрее Шевченко и 7 - при Александре Петракове. Последний раз столь большой призыв новичков в ряды главной команды страны был в 2011 году.

Клубное представительство в сборной Украины в 2021 году

К

Клуб

Игроки

СМ

СГ

14

Динамо

Беседин, Бойко, Бущан, Буяльский, Гармаш, Забарный,

108

3

 

 

Караваев, Миколенко, Попов, Сидорчук, Сирота, Тымчик,

 

 

 

 

Цыганков, Шапаренко

 

 

10

Шахтер

Жуниор Мораес, Корниенко, Кривцов, Марлос, Матвиенко,

64

4

 

 

Пятов, Сикан, Степаненко, Судаков, Трубин  

 

 

2

Аталанта

Коваленко*, Малиновский

15

-

2

Гент

Безус, Яремчук*

11

4

2

Заря

Булеца, Кочергин

4

-

1

Вест Хэм

Ярмоленко

14

6

1

Манчестер Сити

Зинченко

13

3

1

Ференцварош

Зубков

13

1

1

Брюгге

Соболь

9

-

1

Бенфика

Яремчук*

7

2

1

Днепр-1

Довбик

6

2

1

Кортрейк

Макаренко*

5

-

1

Андерлехт

Михайличенко

1

-

1

Ворскла

Ризнык

1

-

1

Славия

Качараба

1

-

1

Специа

Коваленко*

1

-

1

Фехервар

Макаренко*

1

-

* представлял в сборной два клуба.

К - количество футболистов, представлявших клуб в сборной; СМ - суммарное количество матчей, проведенных игроками клуба; СГ - суммарное количество голов, забитых игроками клуба.

Источник — Sport.ua

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