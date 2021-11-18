Матвиенко и Яремчук провели больше всего матчей за сборную Украины за год

В 2021-м году за сборную Украины сыграли 39 игроков

  • 18.11.2021 15:52
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Матвиенко и Яремчук провели больше всего матчей за сборную Украины за год
© Фото Евгения Кравса. Роман Яремчук

Наибольшее количество матчей за сборную Украины в 2021 году провели Николай Матвиенко и Роман Яремчук - по 17. При этом защитник горняков, во всех встречах попадавший в основу, отыграл в общей сложности 1529 минут, а форвард «Гента» и «Бенфики», дважды выходивший на замену - 1216. Любопытно, что больше времени, чем Яремчук, провел на поле Илья Забарный - 1290, который от свистка до свистка сыграл 14 матчей.

К слову, не менее половины встреч провели в 2021-м 16 из 39 футболистов, выступавших в этом году за национальную дружину.

Игроки, проведшие наибольшее количество матчей за сборную Украины в 2021 году

Игрок

Матчи

Минуты

Николай МАТВИЕНКО

17 (17*)

1529

Роман ЯРЕМЧУК

17 (15)

1216

Николай ШАПАРЕНКО

16 (11)

996

Сергей СИДОРЧУК

15 (9)

783

Илья ЗАБАРНЫЙ

14 (14)

1290

Андрей ЯРМОЛЕНКО

14 (14)

1192

Александр ЗИНЧЕНКО

13 (13)

1200

Александр КАРАВАЕВ

13 (10)

980

Руслан МАЛИНОВСКИЙ

13 (10)

909

Александр ЗУБКОВ

13 (7)

396

Сергей КРИВЦОВ

11 (11)

891

Виктор ЦЫГАНКОВ

11 (4)

562

Виталий МИКОЛЕНКО

10 (10)

891

Георгий БУЩАН

10 (10)

885

Тарас СТЕПАНЕНКО

10 (7)

680

Эдуард СОБОЛЬ

9 (7)

572

* в основном составе.

Источник — Sport.ua

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