Матвиенко и Яремчук провели больше всего матчей за сборную Украины за год

Наибольшее количество матчей за сборную Украины в 2021 году провели Николай Матвиенко и Роман Яремчук - по 17. При этом защитник горняков, во всех встречах попадавший в основу, отыграл в общей сложности 1529 минут, а форвард «Гента» и «Бенфики», дважды выходивший на замену - 1216. Любопытно, что больше времени, чем Яремчук, провел на поле Илья Забарный - 1290, который от свистка до свистка сыграл 14 матчей.
К слову, не менее половины встреч провели в 2021-м 16 из 39 футболистов, выступавших в этом году за национальную дружину.
Игроки, проведшие наибольшее количество матчей за сборную Украины в 2021 году
|
Игрок
|
Матчи
|
Минуты
|
Николай МАТВИЕНКО
|
17 (17*)
|
1529
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
17 (15)
|
1216
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
16 (11)
|
996
|
Сергей СИДОРЧУК
|
15 (9)
|
783
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
14 (14)
|
1290
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
14 (14)
|
1192
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
13 (13)
|
1200
|
Александр КАРАВАЕВ
|
13 (10)
|
980
|
Руслан МАЛИНОВСКИЙ
|
13 (10)
|
909
|
Александр ЗУБКОВ
|
13 (7)
|
396
|
Сергей КРИВЦОВ
|
11 (11)
|
891
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
11 (4)
|
562
|
Виталий МИКОЛЕНКО
|
10 (10)
|
891
|
Георгий БУЩАН
|
10 (10)
|
885
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
10 (7)
|
680
|
Эдуард СОБОЛЬ
|
9 (7)
|
572
* в основном составе.
Источник — Sport.ua
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