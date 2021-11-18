Матвиенко и Яремчук провели больше всего матчей за сборную Украины за год

Наибольшее количество матчей за сборную Украины в 2021 году провели Николай Матвиенко и Роман Яремчук - по 17. При этом защитник горняков, во всех встречах попадавший в основу, отыграл в общей сложности 1529 минут, а форвард «Гента» и «Бенфики», дважды выходивший на замену - 1216. Любопытно, что больше времени, чем Яремчук, провел на поле Илья Забарный - 1290, который от свистка до свистка сыграл 14 матчей.

К слову, не менее половины встреч провели в 2021-м 16 из 39 футболистов, выступавших в этом году за национальную дружину.

Игроки, проведшие наибольшее количество матчей за сборную Украины в 2021 году

Игрок Матчи Минуты Николай МАТВИЕНКО 17 (17*) 1529 Роман ЯРЕМЧУК 17 (15) 1216 Николай ШАПАРЕНКО 16 (11) 996 Сергей СИДОРЧУК 15 (9) 783 Илья ЗАБАРНЫЙ 14 (14) 1290 Андрей ЯРМОЛЕНКО 14 (14) 1192 Александр ЗИНЧЕНКО 13 (13) 1200 Александр КАРАВАЕВ 13 (10) 980 Руслан МАЛИНОВСКИЙ 13 (10) 909 Александр ЗУБКОВ 13 (7) 396 Сергей КРИВЦОВ 11 (11) 891 Виктор ЦЫГАНКОВ 11 (4) 562 Виталий МИКОЛЕНКО 10 (10) 891 Георгий БУЩАН 10 (10) 885 Тарас СТЕПАНЕНКО 10 (7) 680 Эдуард СОБОЛЬ 9 (7) 572

* в основном составе.