Звездный форвард Интера пропустит матч против Шахтера

Форвард «Интера» Алексис Санчес вернулся из расположения сборной Чили с повреждением. У него перенапряжение мышц бедра.

Восстановление 32-летнего чилийца займет примерно две недели. Это значит, что он точно пропустит матч пятого тура Лиги чемпионов против «Шахтера» (24 ноября).

Ранее сообщалось о том, что матч с «Шахтером» также пропустит защитник «Интера» Стефан Де Врей.

В нынешнем сезоне на счету Санчеса 1 гол и 2 ассиста в 10 матчах за «Интер» во всех турнирах.