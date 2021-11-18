Звездный форвард Интера пропустит матч против Шахтера

У Алексиса Санчеса повреждение

  • 18.11.2021 16:04
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Звездный форвард Интера пропустит матч против Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Санчес

Форвард «Интера» Алексис Санчес вернулся из расположения сборной Чили с повреждением. У него перенапряжение мышц бедра.

Восстановление 32-летнего чилийца займет примерно две недели. Это значит, что он точно пропустит матч пятого тура Лиги чемпионов против «Шахтера» (24 ноября).

Ранее сообщалось о том, что матч с «Шахтером» также пропустит защитник «Интера» Стефан Де Врей.

В нынешнем сезоне на счету Санчеса 1 гол и 2 ассиста в 10 матчах за «Интер» во всех турнирах.

Источник — Sky Sport Italia

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