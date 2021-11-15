Ключевой защитник Интера пропустит матч с Шахтером

Стефан Де Врей получил травму в сборной Нидерландов

  • 15.11.2021 19:18
  • 1028 просмотров
  • 1 комментарий
Ключевой защитник Интера пропустит матч с Шахтером
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стефан Де Врей

Основной защитник «Интера» Стефан Де Врей точно пропустит матч пятого тура Лиги чемпионов против «Шахтера» (24 ноября). Он получил повреждение мышц бедра в матче отбора на ЧМ-2022 Черногория – Нидерланды (13 ноября) и уже досрочно вернулся в расположение «Интера».

По прогнозам врачей, восстановление Де Врея займет 10-14 дней. Он точно пропустит матч против «Шахтера» и важные поединок в Серии А против «Наполи» (21 ноября).

В нынешнем сезоне на счету 29-летнего Де Врея 1 гол в 15 матчах за «Интер» во всех турнирах.

Источник — La Gazzetta dello Sport

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Николай Власов
    Николай Власов, 15.11.2021 20:27
    0
    это хорошая новость для нас желаю скорейшего выздоровления и успеха в серии а
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