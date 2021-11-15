Ключевой защитник Интера пропустит матч с Шахтером

Основной защитник «Интера» Стефан Де Врей точно пропустит матч пятого тура Лиги чемпионов против «Шахтера» (24 ноября). Он получил повреждение мышц бедра в матче отбора на ЧМ-2022 Черногория – Нидерланды (13 ноября) и уже досрочно вернулся в расположение «Интера».

По прогнозам врачей, восстановление Де Врея займет 10-14 дней. Он точно пропустит матч против «Шахтера» и важные поединок в Серии А против «Наполи» (21 ноября).

В нынешнем сезоне на счету 29-летнего Де Врея 1 гол в 15 матчах за «Интер» во всех турнирах.