Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Петраков работал под давлением. Но он справился»

Специалист поделился мнением о наставнике сборной Украины

  • 18.11.2021 15:34
  • 110 просмотров
  • 3 комментария
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Петраков работал под давлением. Но он справился»
© УАФ

Член Исполкома УАФ Виталий Кварцяный высказался о назначении Александра Петракова главным тренером национальной сборной Украины.

«У Петракова в душе не было такого, чтобы он переживал о том, он — «и.о.» или главный тренер. Он просто готовился работать и хотел доказать, что Украина может добиваться серьезных результатов. Нестандартный подход и нестандартный, положительный результат.

Он рассказал, какую ответственность чувствовал после того, как согласился возглавить команду. Петраков все время работал под моральным давлением, но справился», — сказал Кварцяный.

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    kortizol1
    online
    kortizol1, 18.11.2021 15:51
    0
    самая тревожная нация, какие-то майданы им всегда нужны, перевороты, по конфликтовать с кем-то, даже к белорусам пристали, украинцы одним словом.
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    kortizol1
    online
    kortizol1, 18.11.2021 15:50
    0
    можно было спокойно работать, но спокойно это не про украинцев, им всегда нужен кипишь, спокойно им не живётся.
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    kortizol1
    online
    kortizol1, 18.11.2021 15:49
    0
    это было необязательное моральное давление которое придумал он сам себе и пресса
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