Владимир МИКИТИН: «Петраков доказал свою профпригодность»

Экс-игрок сборной Украины Владимир Mикитин высказал мнение о профессиональных качествах главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

«Петраков, возглавив главную команду страны в непростой период, когда хватало пессимистов, доказал свою профпригодность. Украинская сборная с главным пока заданием — выходом в следующий раунд отбора на чемпионат мира — справилась. Поэтому решение членов исполкома УАФ было прогнозируемым и, уверен, что оно пойдет на пользу, повысив роль тренера в его отношениях с подопечными.

Кстати, когда я возглавлял дублирующий состав «Зари», то наши пути с Петраковым, который был главным тренером сборной Украины разных возрастов, довольно часто пересекались. Александр Васильевич посещал наши календарные поединки, и была возможность убедиться, как скрупулезно он собирал досье на приглянувшихся ему футболистов. Поэтому, зная его отношение к делу, я не был удивлен победам юниорской сборной Украины на международной арене. Надеюсь, что и в работе с национальной сборной Украины Петраков не остановится на достигнутом», — считает Микитин.