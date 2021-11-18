Леонид БУРЯК: «Очень хорошо сыграли лидеры сборной Украины»

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Леонид Буряк поделился мнением о победе «сине-желтых» над боснийцами (2:0) в решающем матче отбора к ЧМ-2022.

«Результатом все довольны. Полдела сделано. Теперь осталась вторая часть квалификации и, наверное, она будет самой сложной. Непростые команды в соперники могут попасться. Я думаю, что по этому регламенту, когда из четырех сборных только одна выйдет на мундиаль, очень сложно будет попасть на чемпионат мира.

В Боснии было два разных тайма. В плане реализации второй тайм был лучше, чем первый. Малиновский есть Малиновский, Бущан, Ярмоленко. Во второй половине встречи очень хорошо сыграли лидеры и, в принципе, не без доли везения добились победы, которая нам очень была нужна», — считает Буряк.