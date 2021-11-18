Леонид БУРЯК: «Очень хорошо сыграли лидеры сборной Украины»

Специалист доволен победой «сине-желтых» над Боснией и Герцеговиной (2:0)

  • 18.11.2021 14:18
  • 556 просмотров
  • 1 комментарий
Леонид БУРЯК: «Очень хорошо сыграли лидеры сборной Украины»
© УАФ

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Леонид Буряк поделился мнением о победе «сине-желтых» над боснийцами (2:0) в решающем матче отбора к ЧМ-2022.

«Результатом все довольны. Полдела сделано. Теперь осталась вторая часть квалификации и, наверное, она будет самой сложной. Непростые команды в соперники могут попасться. Я думаю, что по этому регламенту, когда из четырех сборных только одна выйдет на мундиаль, очень сложно будет попасть на чемпионат мира.

В Боснии было два разных тайма. В плане реализации второй тайм был лучше, чем первый. Малиновский есть Малиновский, Бущан, Ярмоленко. Во второй половине встречи очень хорошо сыграли лидеры и, в принципе, не без доли везения добились победы, которая нам очень была нужна», — считает Буряк.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
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    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 18.11.2021 14:29
    0
    Странно, что журналисты спорт.юа называют Свеклу просто "специалист". Пора-бы уже его называть по классике футбольного жанра - "эксперт"
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