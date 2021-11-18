Экс-игрок Александрии умер в возрасте 42 лет от осложнений COVID-19

Известный футболист, экс-игрок сборной Беларуси, украинских клубов «Александрия» и «Зирка» Денис Ковба умер в возрасте 42-х лет.
Неделю назад футболист заразился коронавирусом и попал в реанимацию из-за тяжелого состояния.
За свою карьеру Ковба играз за «Локомотив» (Беларусь), «Крылья Советов» (Россия), «Спарту» (Чехия). За «Зирку» выступал с 1998 по 2000-й год, в «Александрии» играл в 2012-м году.
Источник — Sport.ua
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Есть болезни и вирусы посерьезнее ковида. Но публикуете новости почему-то только про ковид. Что по другим причинам (болезням) люди перестали умирать?
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Или проведите расследования почему матчи чемпионата Украины проходят без зрителей (из-за ковида), а на матчах сборной или лиги чемпионов трибуны со зрителями? Почему так? Или ковид не посещает матчи слабых команд? Может ковиду не нравится смотреть чемпионат Украины, и он активизируется, чтобы зрители не ходили? Что это за вирус такой избирательный, что элиты его не боятся и смачно гуляют в Козине на дне рождения пророссийского олигарха Фукса (компания Glusco, которая была спонсором сборной Украины по футболу)
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И еще скажите почему на матчах Лиги Чемпионов в Киеве собирается по 25-40 тысяч и никаких угроз заражения... а детям в школу ходить нельзя?
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Есть болезни и вирусы посерьезнее ковида. Но публикуете новости почему-то только про ковид. Что по другим причинам (болезням) люди перестали умирать?
-
Или проведите расследования почему матчи чемпионата Украины проходят без зрителей (из-за ковида), а на матчах сборной или лиги чемпионов трибуны со зрителями? Почему так? Или ковид не посещает матчи слабых команд? Может ковиду не нравится смотреть чемпионат Украины, и он активизируется, чтобы зрители не ходили? Что это за вирус такой избирательный, что элиты его не боятся и смачно гуляют в Козине на дне рождения пророссийского олигарха Фукса (компания Glusco, которая была спонсором сборной Украины по футболу)
-
И еще скажите почему на матчах Лиги Чемпионов в Киеве собирается по 25-40 тысяч и никаких угроз заражения... а детям в школу ходить нельзя?
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Задача государство контролировать гражданское общество создавая равные и одинаковые правила. Обязанность граждан и гражданского общества контролировать государство и государственные органы, требуя от них отчетности, прозрачности и порядочности.
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