Экс-игрок Александрии умер в возрасте 42 лет от осложнений COVID-19

Известный футболист, экс-игрок сборной Беларуси, украинских клубов «Александрия» и «Зирка» Денис Ковба умер в возрасте 42-х лет.

Неделю назад футболист заразился коронавирусом и попал в реанимацию из-за тяжелого состояния.

За свою карьеру Ковба играз за «Локомотив» (Беларусь), «Крылья Советов» (Россия), «Спарту» (Чехия). За «Зирку» выступал с 1998 по 2000-й год, в «Александрии» играл в 2012-м году.