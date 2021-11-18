Экс-игрок Александрии умер в возрасте 42 лет от осложнений COVID-19

Денис Ковба не смог преодолеть последствия заражения коронавирусом

  • 18.11.2021 13:50
  • 2100 просмотров
  • 4 комментария
Экс-игрок Александрии умер в возрасте 42 лет от осложнений COVID-19
© ФК Крылья Советов

Известный футболист, экс-игрок сборной Беларуси, украинских клубов «Александрия» и «Зирка» Денис Ковба умер в возрасте 42-х лет.

Неделю назад футболист заразился коронавирусом и попал в реанимацию из-за тяжелого состояния. 

За свою карьеру Ковба играз за «Локомотив» (Беларусь), «Крылья Советов» (Россия), «Спарту» (Чехия). За «Зирку» выступал с 1998 по 2000-й год, в «Александрии» играл в 2012-м году.

Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    alefteev77, 18.11.2021 14:25 (изменен)
    +3
    Вы уж тогда публикуйте информацию о всех смертях всех спортсменов с их причинами, идеально с копиями заключений патологоанатомов.
    -
    Есть болезни и вирусы посерьезнее ковида. Но публикуете новости почему-то только про ковид. Что по другим причинам (болезням) люди перестали умирать?
    -
    Или проведите расследования почему матчи чемпионата Украины проходят без зрителей (из-за ковида), а на матчах сборной или лиги чемпионов трибуны со зрителями? Почему так? Или ковид не посещает матчи слабых команд? Может ковиду не нравится смотреть чемпионат Украины, и он активизируется, чтобы зрители не ходили? Что это за вирус такой избирательный, что элиты его не боятся и смачно гуляют в Козине на дне рождения пророссийского олигарха Фукса (компания Glusco, которая была спонсором сборной Украины по футболу)
    -
    И еще скажите почему на матчах Лиги Чемпионов в Киеве собирается по 25-40 тысяч и никаких угроз заражения... а детям в школу ходить нельзя?
    Ссылка
    Artem !
    Artem !, 18.11.2021 14:44
    +1
    alefteev77, 18.11.2021 14:25
    Вы уж тогда публикуйте информацию о всех смертях всех спортсменов с их причинами, идеально с копиями заключений патологоанатомов.
    -
    Есть болезни и вирусы посерьезнее ковида. Но публикуете новости почему-то только про ковид. Что по другим причинам (болезням) люди перестали умирать?
    -
    Или проведите расследования почему матчи чемпионата Украины проходят без зрителей (из-за ковида), а на матчах сборной или лиги чемпионов трибуны со зрителями? Почему так? Или ковид не посещает матчи слабых команд? Может ковиду не нравится смотреть чемпионат Украины, и он активизируется, чтобы зрители не ходили? Что это за вирус такой избирательный, что элиты его не боятся и смачно гуляют в Козине на дне рождения пророссийского олигарха Фукса (компания Glusco, которая была спонсором сборной Украины по футболу)
    -
    И еще скажите почему на матчах Лиги Чемпионов в Киеве собирается по 25-40 тысяч и никаких угроз заражения... а детям в школу ходить нельзя?
    Слишком много вопросов задаешь. Щас позвоню Баканову...
    Ссылка
    alefteev77
    alefteev77, 18.11.2021 14:48 (изменен)
    0
    Artem !, 18.11.2021 14:44
    Слишком много вопросов задаешь. Щас позвоню Баканову...
    Есть вещи пострашнее полиции, СБУ и Баканова.... так что не стоит бояться правоохранительных органов. Если вы соблюдаете законы и следите как гражданин, чтобы их все выполняли одинаково и равно, то какие могут быть проблемы с правоохранительными органами, если они конечно не оборотни в форме.
    -
    Задача государство контролировать гражданское общество создавая равные и одинаковые правила. Обязанность граждан и гражданского общества контролировать государство и государственные органы, требуя от них отчетности, прозрачности и порядочности.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
    Владимир Копяк, 18.11.2021 14:08
    -1
    Странно... А говорят, что этой заразы не существует... Жаль его, жить бы жить еще...
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