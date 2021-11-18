БУРЯК: «В плей-офф к Португалии и Италии будет симпатия со стороны судей»

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Леонид Буряк дал комментарий по поводу возможных соперников главной команды нашей страны в стыковых матчах за право пробиться на ЧМ-2022.

«В этом списке находятся достаточно серьезные команды. Не забывайте, что в матчах с Португалией и Италией судейство другое, к этим грандам есть симпатии со стороны Фемиды. Также у этих команд рейтинг намного выше, чем у нас.

Естественно, кто-то из этих команд сто процентов будет в нашей подгруппе. Из четырех сборных только одна выйдет на мундиаль. Это возможно сделать, но это сложная задача. Успех не любит шума. Надо тихо идти к этой мечте, которая у нас есть, а именно - сыграть на чемпионате мира», - сказал Буряк.

Напомним, что очередной соперник сборной Украины на пути в Катар определится после жеребьевки, которая состоится 26 ноября.

Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы – 24 и 25 марта, финалы – 28 и 29 марта.