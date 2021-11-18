БУРЯК: «В плей-офф к Португалии и Италии будет симпатия со стороны судей»

Специалист рассказал, какие команды не хочет видеть соперником сборной Украины

  • 18.11.2021 11:43
  • 919 просмотров
  • 3 комментария
БУРЯК: «В плей-офф к Португалии и Италии будет симпатия со стороны судей»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Италии по футболу

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Леонид Буряк дал комментарий по поводу возможных соперников главной команды нашей страны в стыковых матчах за право пробиться на ЧМ-2022.

«В этом списке находятся достаточно серьезные команды. Не забывайте, что в матчах с Португалией и Италией судейство другое, к этим грандам есть симпатии со стороны Фемиды. Также у этих команд рейтинг намного выше, чем у нас.

Естественно, кто-то из этих команд сто процентов будет в нашей подгруппе. Из четырех сборных только одна выйдет на мундиаль. Это возможно сделать, но это сложная задача. Успех не любит шума. Надо тихо идти к этой мечте, которая у нас есть, а именно - сыграть на чемпионате мира», - сказал Буряк.

Напомним, что очередной соперник сборной Украины на пути в Катар определится после жеребьевки, которая состоится 26 ноября.

Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы – 24 и 25 марта, финалы – 28 и 29 марта.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    D.Lanskoy
    online
    D.Lanskoy, 18.11.2021 12:00
    +1
    И у меня будут симпатии к Италии и Португалии. Лучше увидеть красивый футбол в их исполнении на ЧМ, чем вымучивание игры середнячков. Но поле ровное, мяч круглый, игра 90 минут, начинается всегда с 0-0. Повезет тому, кто везет.
    Ссылка
    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 18.11.2021 12:58 (изменен)
    0
    ....Успех не любит шума. Надо тихо идти к этой мечте..... (с)
    Я конечно солидарен здесь со Свеклой, что меньше надо трындеть.
    А то Петраков от радости, как у слоника поле купания, что вышел в плей-офф, там уже всех обыграл и уехал в Катар играть на ЧМ
    Ссылка
    alex73776
    alex73776, 18.11.2021 12:38
    0
    а почему эти судьи не тянули их в матчах с сербами и ирландцами?хотя с ирландцами нельзя там швейцар надо на прямую пропустить а они святые!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности