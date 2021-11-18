Народу будет много. Известно, сколько фанатов придет на матч Интер – Шахтер

Миланский «Интер» в ближайших двух домашних матчах в рамках Серии А против «Наполи» и Лиги чемпионов против «Шахтера» поддержит внушительная группа болельщиков.

На матч против «Наполи», который состоится 21 ноября, продано уже порядка 57 тысяч билетов, что говорит о готовящемся аншлаге. Всего на стадион в соответствии с коронавирусными ограничениями разрешено допустить 75% от вместимости трибун, которая равна 80 тысячам.

Примечательно, что топовая поддержка будет гарантирована «Интеру» и на матче Лиги чемпионов против «Шахтера», который состоится 24 ноября. На эту игру поддержать «нерадзурри», как ожидается, придут около 50 тысяч болельщиков. По состоянию на текущий момент «Интер» реализовал уже 40 тысяч билетов на матч с «горняками», а еще около 10 тысяч планирует продать в ближайшие дни.

Напомним, ранее сообщалось, что против «Шахтера» не сыграет нидерландский защитник «Интера» Стефан Де Врей.