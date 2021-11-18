«У черных людей даже лиц нет». СМИ путают вратаря Челси с Менди из Ман Сити

Вратарь «Челси» Эдуар Менди выразил недовольство тем, что СМИ во Франции и Англии путают его и однофамильца Бенжамена Менди из «Манчестер Сити».

Бенжамен сейчас находится под стражей по обвинениям в изнасиловании, а пресса в новостях об этом часто использует фото Эдуара Менди.

«Это просто анекдот. Очень символично, что некоторые черные люди не имеют ни определенных лиц, ни определенных имен».

«Не так ведь сложно отличить двух игроков. Вам в этом может помочь хотя бы экипировка игроков», - написал Эдуар Менди.