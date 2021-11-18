«У черных людей даже лиц нет». СМИ путают вратаря Челси с Менди из Ман Сити

Эдуар Менди недоволен тем, что его фото появились в новостях про изнасилования

  • 18.11.2021 11:47
  • 2092 просмотра
  • 9 комментариев
«У черных людей даже лиц нет». СМИ путают вратаря Челси с Менди из Ман Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь «Челси» Эдуар Менди выразил недовольство тем, что СМИ во Франции и Англии путают его и однофамильца Бенжамена Менди из «Манчестер Сити».

Бенжамен сейчас находится под стражей по обвинениям в изнасиловании, а пресса в новостях об этом часто использует фото Эдуара Менди.

«Это просто анекдот. Очень символично, что некоторые черные люди не имеют ни определенных лиц, ни определенных имен».

«Не так ведь сложно отличить двух игроков. Вам в этом может помочь хотя бы экипировка игроков», - написал Эдуар Менди.

 

Источник — BBC

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Vitalik_Medvid
    Vitalik_Medvid, 18.11.2021 12:05
    +8
    D.Lanskoy, 18.11.2021 11:56
    Черные могут себя называть черными, да хоть нuггepaми, а вот белые, если говорят, эй ты, черный, тогда это оскорбление. В данном случае, важен контекст, и с контекстом у "черного" все в порядке, и действительно, мне бы на его месте было бы обидно. Особенно от профессиональных журналистов, которые, по идее, должны проверить и перепроверить.
    Якби сплутали двох білих футболістів з однаковим прізвищем, то назвали би це просто помилкою, бо людям властиво помилятись. Але оскільки це темношкірі, то відразу почали приписувати расизм і сюди. Ситуація з так званим «расизмом» дійшла до такого абсурду, що тепер страшно сказати хоча би щось в бік темношкірої людини.
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    Vitalik_Medvid, 18.11.2021 11:49
    +4
    В яких-яких людей? В «чорних»? Хммм, цікаво.. А тут недавно в УПЛ темношкірий хлопчина нив, що його називають «чорним», кричав про расизм… А тут самі темношкірі хлопці називають себе «чорними - і нічого? В такому випадку це не зачіпає нічиї почуття?
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    online
    Вадим Кузьменко, 18.11.2021 13:09
    +2
    А что не так? Так у всех для меня черные все на одно лицо . Как и азиаты но вторые не ноют
    Ссылка
    Григорий Гетьман
    Григорий Гетьман, 18.11.2021 12:33
    +2
    Я не расист, честно, но черных не отличаю между собой. Как собственно говоря и азиатов
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 18.11.2021 12:33
    +1
    Vitalik_Medvid, 18.11.2021 12:05
    Якби сплутали двох білих футболістів з однаковим прізвищем, то назвали би це просто помилкою, бо людям властиво помилятись. Але оскільки це темношкірі, то відразу почали приписувати расизм і сюди. Ситуація з так званим «расизмом» дійшла до такого абсурду, що тепер страшно сказати хоча би щось в бік темношкірої людини.
    в психологии описаны такие механизмы психологической защиты как проекция, когда другому незнакомому человеку приписывается свой опыт, свои тревоги, личные черты характера и т.д. Похожая ситуация с россиянами, которые всех вокруг обзывают фашистами, при том что действуют полностью по методичкам Геббельса и Гитлера.
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 18.11.2021 12:29
    +1
    D.Lanskoy, 18.11.2021 11:56
    Черные могут себя называть черными, да хоть нuггepaми, а вот белые, если говорят, эй ты, черный, тогда это оскорбление. В данном случае, важен контекст, и с контекстом у "черного" все в порядке, и действительно, мне бы на его месте было бы обидно. Особенно от профессиональных журналистов, которые, по идее, должны проверить и перепроверить.
    Это было бы неприятно любому человеку вне зависимости от цвета кожи, а так этот Менди как раз сам и есть расист, раз начинает включать образ жертвы и требует к цвету своей кожи особого отношения исключительно по расовому признаку. Если у одной расы большие привилегии чем у остальных разве это не расизм? Он просто проецирует свои интерпретации и призму своего сознания на других людей. Это же очевидно.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
    D.Lanskoy, 18.11.2021 11:56
    +1
    Vitalik_Medvid, 18.11.2021 11:49
    В яких-яких людей? В «чорних»? Хммм, цікаво.. А тут недавно в УПЛ темношкірий хлопчина нив, що його називають «чорним», кричав про расизм… А тут самі темношкірі хлопці називають себе «чорними - і нічого? В такому випадку це не зачіпає нічиї почуття?
    Черные могут себя называть черными, да хоть нuггepaми, а вот белые, если говорят, эй ты, черный, тогда это оскорбление. В данном случае, важен контекст, и с контекстом у "черного" все в порядке, и действительно, мне бы на его месте было бы обидно. Особенно от профессиональных журналистов, которые, по идее, должны проверить и перепроверить.
    Ссылка
    Alehandro
    Alehandro, 18.11.2021 13:25
    0
    Ну, ладно черный/не черный, но если у тебя левый защитник на фотке во вратарских перчатках, тут явно ж что-то не так...)
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    online
    Вадим Кузьменко, 18.11.2021 13:11
    0
    Как в фильме джентльмены "но это правда ты черный и не красивый"
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности