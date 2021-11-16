Еще два эпизода изнасилования. Защитник Ман Сити остается под стражей

У конкурента Александра Зинченко большие проблемы

  • 16.11.2021 15:33
  • 3997 просмотров
  • 3 комментария
Еще два эпизода изнасилования. Защитник Ман Сити остается под стражей
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитнику «Манчестер Сити» Бенжамену Менди выдвинули обвинения еще в двух эпизодах изнасилования.
 
Теперь 27-летний француз обвиняется по шести пунктам обвинения в изнасиловании и по одному пункту обвинения в насилии на сексуальной почве. Предполагаемые жертвы утверждают, что они подверглись насилию в его особняке в Престбери, графство Чешир.
 
Обвинения выдвигают четыре женщины старше 16 лет. Они утверждают, что подверглись нападениям со стороны футболиста в период с октября 2020 года по август 2021-го. Вместе с Менди за те же преступления также обвиняется 40-летний Луи Саа Маттури.
 
Менди был отстранен от выступления за «Манчестер Сити» после предъявления обвинения полицией до завершения расследования. Сейчас футболист находится в тюрьме, суд в третий раз отказал ему выйти под залог.
 
Судебный процесс назначен на январь следующего года, но теперь он может быть отложен из-за новых обвинений.

Источник — Daily Mail

(29 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kortizol
    kortizol, 16.11.2021 15:57
    -2
    доколе бедных женщин будут насиловать
    Ссылка
    Dmytro Solovyov
    Dmytro Solovyov, 16.11.2021 15:42
    -2
    А где-то далеко облегчённо выдохнул Дыминский: "Как же хорошо, что я в Англии не родился!..."
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
    Владимир Копяк, 16.11.2021 15:44
    -3
    Что-то нехорошая тенденция - одни футболисты залетают на проститутках... По всей вероятности слиняли без оплаты за услуги... Так им и надо.
    Ссылка
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