Еще два эпизода изнасилования. Защитник Ман Сити остается под стражей

Защитнику «Манчестер Сити» Бенжамену Менди выдвинули обвинения еще в двух эпизодах изнасилования.



Теперь 27-летний француз обвиняется по шести пунктам обвинения в изнасиловании и по одному пункту обвинения в насилии на сексуальной почве. Предполагаемые жертвы утверждают, что они подверглись насилию в его особняке в Престбери, графство Чешир.



Обвинения выдвигают четыре женщины старше 16 лет. Они утверждают, что подверглись нападениям со стороны футболиста в период с октября 2020 года по август 2021-го. Вместе с Менди за те же преступления также обвиняется 40-летний Луи Саа Маттури.



Менди был отстранен от выступления за «Манчестер Сити» после предъявления обвинения полицией до завершения расследования. Сейчас футболист находится в тюрьме, суд в третий раз отказал ему выйти под залог.



Судебный процесс назначен на январь следующего года, но теперь он может быть отложен из-за новых обвинений.