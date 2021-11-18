ПСИХОЛОГ: «Помогло, что в сборной Украины решили внутренний конфликт»

Владимир Жерновой, бизнес-коуч и психолог, проводит тренинги и коучинговые программы для Austrian Airlines, ДТЭК, Zepter, Киевстар и более 300 других украинских и зарубежных компаний, а также для топ-менеджмента и СЕО.

«Для начала я хочу поздравить всех фанатов и болельщиков сборной Украины с такой важной для нас победой! Это был ключевой на данном этапе матч, благодаря которому у нас появился шанс попасть на Чемпионат Мира по футболу 2022.

Я не буду заострять свое внимание на техники игры, а остановлюсь именно на психологической составляющей матча. Во-первых, эта игра стала очень важной, ведь это первая условно крупная победа нашей сборной с разницей в 2 мяча в этом отборочном цикле, после многих предыдущих футбольных поединков (где у нас были и ничьи и победа 2:1). В этом контексте 2:0 для нас сегодня – это некий прорыв. И это также сильных психологический стимул для команды, и подарок для болельщиков.

Во-вторых, у ребят был правильный психологический настрой, они достаточно спокойно играли в “свой” футбол. Это было заметно по поведению на поле, по выражению их лиц, и по коммуникации между собой. В них читался боевой настрой, желание выиграть и мотивация на все 100%. Особенно был заметен их настрой во время исполнения гимна перед началом матча, у них не было страха и паники.

Такой же настрой мы могли наблюдать и в игре с болгарами несколько дней ранее. Но стоит заметить, что это был товарищеский матч. Тогда тренера только смотрели на физическую и эмоциональную (психологическую) готовность команды и каждого отдельного игрока. По результатам товарищеской игры они уже делали стратегический выбор на официальный матч. И очень радует, что к нему они подошли правильно настроены психологически.

В команде появилось психологическое спокойствие на поле и в процессе игры не было явных провалов. Были некоторые моменты, но в матче играть каждую секунду на ура все 90 минут тяжело. Команда не сдала в конце игры, не прижалась к своим воротам, как было ранее и это очень важно. Матч был эмоционально ровным, интересным, техническим и с классным настроем. Были реализованы очень успешные замены, что и привели к победному голу.

В третьих, и возможно с точки зрения командной психологии, самое важное, это то, что в команде состоялось примирение конфликта между Петраковым и Малиновским, между главным тренером и ключевым игроком. Именно на игры с болгарами и Боснией и Герцеговиной тренер вызвал игрока в сборную. Я думаю, что именно это и стало одним их ключевых факторов спокойствия внутри команды. Потому что тема конфликтов была закрыта, (как это произошло – Петракову сказали об этом сверху или он сам к этому пришел, уже не имеет значения), Малиновский вернулся в команду, другие игроки и фанаты, увидели что конфликт улажен, увидели порядок, и что здравый смысл восторжествовал.

Поэтому такое внутреннее психологическое спокойствие стало одним из ключевых факторов как во вчерашней победе, так и в целом в хорошей игре нашей сборной во время двух последних матчей. Психологическое спокойствие в раздевалке – это наиважнейший фактор для того, чтобы команда показала уверенность на поле!

Еще один важный момент, который я заметил, это то что команда вернулась к своей привычной тактике игры, к привычной расстановки игроков на поле. Это тоже очень хорошо повлияло на уверенность в действиях отдельных игроков и команды в целом. В ответственных матчах не стоит менять существующие привычки и наработки и точно не стоит экспериментировать. Любые эксперименты могут вызвать неуверенность, стресс и панику.

Сейчас у нашей команды очень хороший настрой. Им предстоят стыковые встречи и если сборная продолжит так же настраивается, тренироваться и психологически правильно подходить к игре, то их шансы побеждать будут только увеличивается. Честно говоря, до этой игры я был более скептически настроен по поводу успеха нашей команды. Но она все изменила, я увидел, что шансы у нас есть и мы можем смело держать кулачки и болеть за нашу сборную дальше».