Денис БУШУЕВ: «Президент Колоса стремится к результату»

Этнический россиянин рассказал о переговорах с руководством клуба из Ковалевки

  • 18.11.2021 11:19
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Денис БУШУЕВ: «Президент Колоса стремится к результату»
© ФК Мюнхен 1860. Денис Бушуев

Денис Бушуев, у которого есть немецкий паспорт, рассказал о переговорах с президентом «Колоса» Андреем Засухой по поводу должности главного тренера команды из Ковалевки.

«Две недели назад у меня действительно была встреча с президентом ковалевского клуба Андреем Засухой. Мы познакомились, поговорили, руководство клуба рассказало о ситуации в команде, целях, задачах. Но каких-то конкретных решений по итогам встречи не было.

Цели клуба? Для любого руководителя и президента во главе угла стоит результат. Он к этому стремится. Цель - побеждать в каждой игре, чтобы клуб развивался, чтобы были победы, болельщики приходили на матчи, заполняли стадион и наслаждались игрой команды», - сказал Бушуев.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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