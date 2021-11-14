Экс-тренер юношеской сборной России может возглавить Колос из Ковалевки

Ковалевский «Колос» в паузе УПЛ, вызванной играми национальных сборных, рассчитывает определиться с новым главным тренером команды. Руководство клуба рассматривает несколько вариантов.

Президент «Колоса» Андрей Засуха провел переговоры с тремя кандидатами. К украинским специалистам Роману Григорчуку и Дмитрию Михайленко прибавился немецкий тренер с российскими корнями Денис Бушуев.

Денис Бушуев стал еще одним претендентом на роль преемника Руслана Костышина и Сергея Кузнецова. 39-летний уроженец Санкт-Петербурга с немецким паспортом уже встречался с руководством «Колоса» и произвел на его боссов положительное впечатление, поскольку в «Колосе» решили изменить вектор развития клуба с акцентом на европейскую модель.

Денис Бушуев как футболист начинал карьеру в «Зените», а затем в молодом возрасте переехал в Германию, где выступал за команды «Герта», «Оберхаузен» и «Мюнхен 1860». После этого Бушуев переключился на тренерскую работу. Начинал в академии мюнхенского клуба, сотрудничал с тренером «Лейпцига» Юлианом Нагельсманном, в 2016 году некоторое время был и.о. главного тренера «Мюнхен 1860». В России этот специалист возглавлял юношескую сборную и тренировал «Ленинградец».

Руководство «Колоса» не намерено оттягивать вопрос с назначением нового главного тренера на зимний антракт, чтобы новый наставник в оставшихся осенних матчах чемпионата успел познакомиться с потенциалом имеющихся исполнителей и качественно провел зимние сборы.