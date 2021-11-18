ЛЕОНЕНКО: «Не понравилось, что в нашей сборной каждый возился с мячом»

Специалист остался недоволен большим количеством брака в игре команды Александра Петракова

  • 18.11.2021 10:44
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ЛЕОНЕНКО: «Не понравилось, что в нашей сборной каждый возился с мячом»
© УАФ

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко проанализировал матч заключительного тура квалификации чемпионата мира-2022 между сборными Боснии и Украины (0:2).

«Мне не понравилось, что в нашей сборной каждый возился с мячом. Я уже молчу про брак. Вспомните, как Ярмоленко на фланге что-то придумывал, пока мяч не улетел в аут. Он постоянно извинялся, потому что брака точно хватало. Причем как с одной, так и с другой стороны. 

Когда наша команда забивала первый гол, соперника здорово накрутил Цыганков. Его нужно отметить. Он хорошо сыграл, хоть все и переживали. Накрутил боснийца, прошел и прострелил. Как в том месте оказался Ярмоленко, честно говоря, непонятно. Взаимозаменяемость - это хорошо, но там должен был быть Яремчук, потому что мы играем в одного нападающего. Ярмоленко поборолся, отвлек защитника. И тут из глубины вылетел Зинченко, его не заметили два игрока Боснии, которые в этот момент пьют кофе или курят, и он замкнул передачу», - сказал Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

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