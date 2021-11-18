Жуниор МОРАЕС: «Не могу дождаться момента, когда выйду на поле»

Форвард донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес рассказал, как проходит его восстановление после травмы.

«У меня очень интенсивные тренировки. Каждый день провожу по 4-5 часов в фитнес-центре. Также слежу, как команда работает на поле. Чрезвычайно важно понять идеи Де Дзерби, что он требует от нападающих. Стараюсь быть очень осторожным и деликатно отношусь к работе.

Погода уже не способствует комфортным занятиям, но пытаюсь как можно скорее восстановиться. Благодаря упорному ежедневному труду и с божьей помощью надеюсь уже скоро тренироваться с командой. Не могу дождаться момента, когда выйду на поле в официальных матчах», - сказал Мораес.