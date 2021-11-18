ПАВЕЛКО: «Тандем Лучи - Риццоли даст мощный толчок украинскому арбитражу»

Президент УАФ Андрей Павелко оценил приглашение на должность куратора украинских арбитров известного в прошлом судью Николу Риццоли.

«Как я уже анонсировал, украинские арбитры смогут получать знания и опыт от одного из лучших рефери современности — Николы Риццоли. Недавно итальянский специалист побывал в Доме футбола. Мы вместе с главой Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи и нашими арбитрами пообщались с Николой и обсудили перспективы нашего сотрудничества на будущее».

«Об авторитете Риццоли в мировом арбитраже говорят его высокие достижения. Среди прочего, это звание лучшего арбитра мира, которое он получал дважды подряд. А это значит, что украинские коллеги с началом нашего сотрудничества получат отличные возможности для профессионального роста».

«Уверен, что тандем двух таких высококлассных специалистов, как Лучано Лучи и Никола Риццоли, даст мощный импульс для дальнейшего развития украинского арбитража», — сказал Павелко.