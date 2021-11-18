ПАВЕЛКО: «Тандем Лучи - Риццоли даст мощный толчок украинскому арбитражу»

Президент УАФ оценил назначение итальянского специалиста

  • 18.11.2021 10:41
  • 250 просмотров
  • 4 комментария
ПАВЕЛКО: «Тандем Лучи - Риццоли даст мощный толчок украинскому арбитражу»
© uaf.ua

Президент УАФ Андрей Павелко оценил приглашение на должность куратора украинских арбитров известного в прошлом судью Николу Риццоли.

«Как я уже анонсировал, украинские арбитры смогут получать знания и опыт от одного из лучших рефери современности — Николы Риццоли. Недавно итальянский специалист побывал в Доме футбола. Мы вместе с главой Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи и нашими арбитрами пообщались с Николой и обсудили перспективы нашего сотрудничества на будущее».

«Об авторитете Риццоли в мировом арбитраже говорят его высокие достижения. Среди прочего, это звание лучшего арбитра мира, которое он получал дважды подряд. А это значит, что украинские коллеги с началом нашего сотрудничества получат отличные возможности для профессионального роста».

«Уверен, что тандем двух таких высококлассных специалистов, как Лучано Лучи и Никола Риццоли, даст мощный импульс для дальнейшего развития украинского арбитража», — сказал Павелко.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Sauron
    online
    Sauron, 18.11.2021 11:16
    +3
    Мы еще от предыдущего толчка не оклемались.
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    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 18.11.2021 10:59
    +2
    А толчок будет из золота ?
    Куда и кому поставят,
    Павелко домой или в Дом футбола?
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    Alexsandr B
    Alexsandr B, 18.11.2021 10:55
    +2
    Они сюда деньги приезжают зарабатывать и всё...а толку никакого
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    dd dent
    online
    dd dent, 18.11.2021 10:56
    +1
    Ну то шо толчок (вся деятельность павелки) не поспоришь конечно
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