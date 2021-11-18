В субботу, 20 ноября, состоится матч 12-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» примет лондонский «Арсенал».
Поединок пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
«Ливерпуль» – «Арсенал». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В прямом эфире поединок покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.
Источник — Sport.ua
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