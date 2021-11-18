Михаил МУДРИК: «Нельзя такие голы засчитывать»

Футболист молодежной сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал победу над сербами (2:1) в отборе на Евро-2023.
«На тренировках нужно больше времени уделить ударам и ситуациям, которые часто случаются у ворот. Пропустили интересный гол. Мне показалось, что там была рука. Нельзя такие голы засчитывать. Хорошо, что у нас нашлись силы сразу забить второй гол», - сказал Мудрик.
Источник — Футбол 1/2/3
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