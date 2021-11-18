Каспер Рууд одержал первую победу на Итоговом турнире ATP

Норвежский теннисист Каспер Рууд одержал дебютную победу на Итоговом турнире ATP.
В матче второго круга 22-летний норвежец в трех сетах одолел британца Кэмерона Норри, который заменил травмированного Стефаноса Циципаса.
Итоговый турнир ATP. Групповой раунд
Каспер Рууд (Норвегия) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 1:6, 6:3, 6:4
В заключительном матче Рууд сразится за путевку в полуфинал против Андрея Рублева из России.
Первую строчку в этом квартете займет Новак Джокович, а Норри лишился шансов на плей-офф после поражения Рууду.
Источник — Sport.ua
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