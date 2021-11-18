Каспер Рууд одержал первую победу на Итоговом турнире ATP

Норвежский теннисист Каспер Рууд одержал дебютную победу на Итоговом турнире ATP.



В матче второго круга 22-летний норвежец в трех сетах одолел британца Кэмерона Норри, который заменил травмированного Стефаноса Циципаса.



Итоговый турнир ATP. Групповой раунд

Каспер Рууд (Норвегия) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 1:6, 6:3, 6:4



В заключительном матче Рууд сразится за путевку в полуфинал против Андрея Рублева из России.



Первую строчку в этом квартете займет Новак Джокович, а Норри лишился шансов на плей-офф после поражения Рууду.