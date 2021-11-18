Виктор ЛЕОНЕНКО: «Сборная Украины возила Боснию»

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу «сине-желтых» над Боснией и Герцеговиной (2:0) в отборе на ЧМ-2022.

«Мне понравился только второй тайм, потому что в первом мы смотрелись лучше из-за того, что боснийцы били и тянули время. Их почему-то устраивала ничья, и это, честно говоря, странно. Они отдали инициативу, и наша сборная контролировала мяч. Создавалось впечатление, что мы возили соперника, но на самом деле из шести наших ударов только один был в створ. Радует только то, что все удары были рядом со штангой», — сказал Леоненко.