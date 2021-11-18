Виктор ЛЕОНЕНКО: «Сборная Украины возила Боснию»

Специалист подвел итоги поединка национальной команды

  • 18.11.2021 02:04
  • 101 просмотр
  • 4 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Сборная Украины возила Боснию»
© УАФ

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу «сине-желтых» над Боснией и Герцеговиной (2:0) в отборе на ЧМ-2022.

«Мне понравился только второй тайм, потому что в первом мы смотрелись лучше из-за того, что боснийцы били и тянули время. Их почему-то устраивала ничья, и это, честно говоря, странно. Они отдали инициативу, и наша сборная контролировала мяч. Создавалось впечатление, что мы возили соперника, но на самом деле из шести наших ударов только один был в створ. Радует только то, что все удары были рядом со штангой», — сказал Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    kortizol1
    online
    kortizol1, 18.11.2021 02:26
    -1
    журнашлюшки, хотите быть патриотами, будьте настоящими журналистами, а не жалкой жёлтого цвета пародией на журналистов.
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    kortizol1
    online
    kortizol1, 18.11.2021 02:25
    -1
    я уже так понял заголовки здесь начали тупо выдумывать для кликбейта.
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    kortizol1
    online
    kortizol1, 18.11.2021 02:24
    -1
    ой млять, опять местные недожурналюги передрочили чужие слова как выгодно их псевдопатриотичному мировозрению.
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    kortizol1
    online
    kortizol1, 18.11.2021 02:23
    -1
    леон наверное другой матч смотрел
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