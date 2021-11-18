Казахстан
1 : 0
Таджикистан
16.11.2021, FT

Казахстан – Таджикистан – 1:0. Дикий косяк вратаря. Видео гола и обзор игры

Смотрите видеобзор товарищеского матча в Нур-Султане 16 ноября

  • 18.11.2021 00:59
  • 16 просмотров
  • 1 комментарий
Казахстан – Таджикистан – 1:0. Дикий косяк вратаря. Видео гола и обзор игры
© ЦСКА. Бахтиер Зайнутдинов

Сборная Казахстана обыграла команду Таджикистана (1:0) в товарищеском матче, который прошел в Нур-Султане 16 ноября.

Единственный мяч на 12-й минуте забил хавбек Бахтиер Зайнутдинов.

Товарищеский матч

16 ноября, 15:00. Нур-Султан

Казахстан – Таджикистан – 1:0

Гол: Бахтиер Зайнутдинов, 12.

Видеообзор матча.

ГОЛ! 1:0. Бахтієр Зайнутдінов, 12 хв.

События матча
12' ГОЛ ! Мяч забил Бактийор Зайнутдинов (Казахстан).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Сначала:
    Петр Смирнов
    online
    Петр Смирнов, 18.11.2021 01:10
    0
    Степаненко
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