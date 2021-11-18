Казахстан – Таджикистан – 1:0. Дикий косяк вратаря. Видео гола и обзор игры

Сборная Казахстана обыграла команду Таджикистана (1:0) в товарищеском матче, который прошел в Нур-Султане 16 ноября.
Единственный мяч на 12-й минуте забил хавбек Бахтиер Зайнутдинов.
Товарищеский матч
16 ноября, 15:00. Нур-Султан
Казахстан – Таджикистан – 1:0
Гол: Бахтиер Зайнутдинов, 12.
Видеообзор матча.
ГОЛ! 1:0. Бахтієр Зайнутдінов, 12 хв.
События матча
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Бактийор Зайнутдинов (Казахстан).
Источник — Sport.ua
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