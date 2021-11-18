Беларусь – Иордания – 1:0. Видео гола и обзор товарищеского матча

Сборная Беларуси обыграла команду Иордании (1:0) в товарищеском матче, который прошел в Минске 16 ноября.
Единственный мяч на 20-й минуте забил хавбек Евгений Яблонский.
Товарищеский матч
16 ноября, 19:00. Минск
Беларусь – Иордания – 1:0
Гол: Евгений Яблонский, 20.
Видеообзор матча.
ГОЛ! 1:0. Яблонский, 20 мин.
События матча
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Яблонский (Беларусь).
Источник — Sport.ua
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