Манчестер Юнайтед хочет подписать звезду сборной Испании

Дани Ольмо может продолжить карьеру в АПЛ

  • 17.11.2021 23:35
  • 512 просмотров
  • 1 комментарий
Манчестер Юнайтед хочет подписать звезду сборной Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

«Манчестер Юнайтед» уже строит планы на зимнее трансферное окно. Клуб проявляет интерес к полузащитнику «РБ Лейпциг» Дани Ольмо.

Из-за травм Ольмо в нынешнем сезоне провел всего 6 матчей за «РБ Лейпциг» во всех турнирах. Трансферная стоимость 23-летнего игрока сборной Испании оценивается в 50 миллионов евро.

Также «Манчестер Юнайтед» сейчас находится в поисках нового главного тренера. Ранее Зинедин Зидан отказался возглавлять «красных дьяволов».

Источник — El Nacional

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Yura Юрий
    Yura Юрий, 18.11.2021 00:26
    0
    МЮ всего хотят и сразу)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности