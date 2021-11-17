Манчестер Юнайтед хочет подписать звезду сборной Испании

«Манчестер Юнайтед» уже строит планы на зимнее трансферное окно. Клуб проявляет интерес к полузащитнику «РБ Лейпциг» Дани Ольмо.

Из-за травм Ольмо в нынешнем сезоне провел всего 6 матчей за «РБ Лейпциг» во всех турнирах. Трансферная стоимость 23-летнего игрока сборной Испании оценивается в 50 миллионов евро.

Также «Манчестер Юнайтед» сейчас находится в поисках нового главного тренера. Ранее Зинедин Зидан отказался возглавлять «красных дьяволов».