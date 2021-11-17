Виктор ЦЫГАНКОВ: «Живем мечтой попасть на чемпионат мира»

Хавбек сборной Украины – о шансах команды в плей-офф отбора на ЧМ-2022

  • 17.11.2021 23:09
  • 228 просмотров
  • 1 комментарий
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Живем мечтой попасть на чемпионат мира»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков оценил шансы сборной Украины пробиться на ЧМ-2022 сквозь сито плей-офф:

«Мы действительно обыгрывали очень именитые команды. Все прекрасно понимают силу возможных соперников, но давайте дождемся этих матчей.

Мы подготовимся, ведь все мы живем мечтой попасть на чемпионат мира. Я надеюсь, что Украина окажется в Катаре».

Вчера Украина обеспечила себе место в плей-офф, обыграв Боснию и Герцеговину 2:0.

Источник — ТК Футбол

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    kortizol1
    online
    kortizol1, 17.11.2021 23:43
    0
    также как мечтаете каждый раз о ЛЧ в голубой лагуне? что-то не чувствуется что кайфуете от игры с грандами футбола, разве что анально кайфуете
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