Виктор ЦЫГАНКОВ: «Живем мечтой попасть на чемпионат мира»

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков оценил шансы сборной Украины пробиться на ЧМ-2022 сквозь сито плей-офф:

«Мы действительно обыгрывали очень именитые команды. Все прекрасно понимают силу возможных соперников, но давайте дождемся этих матчей.

Мы подготовимся, ведь все мы живем мечтой попасть на чемпионат мира. Я надеюсь, что Украина окажется в Катаре».

Вчера Украина обеспечила себе место в плей-офф, обыграв Боснию и Герцеговину 2:0.