Виктор ЦЫГАНКОВ: «Живем мечтой попасть на чемпионат мира»

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков оценил шансы сборной Украины пробиться на ЧМ-2022 сквозь сито плей-офф:
«Мы действительно обыгрывали очень именитые команды. Все прекрасно понимают силу возможных соперников, но давайте дождемся этих матчей.
Мы подготовимся, ведь все мы живем мечтой попасть на чемпионат мира. Я надеюсь, что Украина окажется в Катаре».
Вчера Украина обеспечила себе место в плей-офф, обыграв Боснию и Герцеговину 2:0.
Источник — ТК Футбол
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