Тренер Финляндии: «Горжусь тем, как мы боролись»

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал поражение 0:2 от Франции, которое не позволило его команде пробить в плей-офф отбора на ЧМ-2022:
«Я разочарован тем, что мы не смогли добиться желаемого результата. Я горжусь тем, как мы боролись, как игроки выкладывались, но Франция — очень качественная команда.
Мне также немного грустно, потому что два опытнейших игрока — Паулюс Араюури и Йоона Тойвио, уходят из сборной. Они оба отличные парни, и у нас много общих воспоминаний».
Напомним, второе место в группе D и путевку в плей-офф завоевала сборная Украины.
Источник — УЕФА
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