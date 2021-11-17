Тренер Финляндии: «Горжусь тем, как мы боролись»

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал поражение 0:2 от Франции, которое не позволило его команде пробить в плей-офф отбора на ЧМ-2022:

«Я разочарован тем, что мы не смогли добиться желаемого результата. Я горжусь тем, как мы боролись, как игроки выкладывались, но Франция — очень качественная команда.

Мне также немного грустно, потому что два опытнейших игрока — Паулюс Араюури и Йоона Тойвио, уходят из сборной. Они оба отличные парни, и у нас много общих воспоминаний».

Напомним, второе место в группе D и путевку в плей-офф завоевала сборная Украины.