Тренер Финляндии: «Горжусь тем, как мы боролись»

Маркку Канерва – о матче против Франции

  • 17.11.2021 21:01
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Тренер Финляндии: «Горжусь тем, как мы боролись»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маркку Канерва

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал поражение 0:2 от Франции, которое не позволило его команде пробить в плей-офф отбора на ЧМ-2022:

«Я разочарован тем, что мы не смогли добиться желаемого результата. Я горжусь тем, как мы боролись, как игроки выкладывались, но Франция — очень качественная команда.

Мне также немного грустно, потому что два опытнейших игрока — Паулюс Араюури и Йоона Тойвио, уходят из сборной. Они оба отличные парни, и у нас много общих воспоминаний».

Напомним, второе место в группе D и путевку в плей-офф завоевала сборная Украины.

Источник — УЕФА

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