ФОТО. Рома презентовала новую форму перед матчем с Дженоа

«Рома» презентовала третий комплект формы на сезон 2021/2022. Она выполнена в желтом цвете с синими рукавами.
Также на футболке есть диагональные полосы синего и красного цветов. В качестве клубной эмблемы на форме использовали старую версию лого:
Details 📏— AS Roma English (@ASRomaEN) November 17, 2021
#ASRoma | @NBFootball pic.twitter.com/zk5VzgMXxt
Новую форму «Рома» может использовать уже в ближайшем матче Серии А, где римляне сыграют с «Дженоа» Андрея Шевченко.
Источник — ФК Рома
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