ФОТО. Рома презентовала новую форму перед матчем с Дженоа

«Рома» презентовала третий комплект формы на сезон 2021/2022. Она выполнена в желтом цвете с синими рукавами.

Также на футболке есть диагональные полосы синего и красного цветов. В качестве клубной эмблемы на форме использовали старую версию лого:

Новую форму «Рома» может использовать уже в ближайшем матче Серии А, где римляне сыграют с «Дженоа» Андрея Шевченко.