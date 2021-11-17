ВИДЕО. Как Шевченко готовит Дженоа к битве с Ромой

45-летний украинский главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко готовит свою команду к матчу Серии А против «Ромы».

Свой следующий матч «Дженоа» проведет в воскресенье, 21 ноября. В рамках 13-го тура чемпионата Италии по футболу генуэзский клуб примет римскую «Рому». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.