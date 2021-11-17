ВИДЕО. Как Шевченко готовит Дженоа к битве с Ромой

Украинский специалист продолжает тренировать италяьнскую команду

  • 17.11.2021 18:45
  • 2650 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Как Шевченко готовит Дженоа к битве с Ромой
© ФК Дженоа. Андрей Шевченко

45-летний украинский главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко готовит свою команду к матчу Серии А против «Ромы».

Свой следующий матч «Дженоа» проведет в воскресенье, 21 ноября. В рамках 13-го тура чемпионата Италии по футболу генуэзский клуб примет римскую «Рому». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Источник — ФК Дженоа

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    aleksandrdryn
    online
    aleksandrdryn, 17.11.2021 18:54 (изменен)
    +1
    Конечно за Шеву и все такое.... но предчувствие что он с этой Дженоа, пролетит как фанера над Парижем
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    antt
    antt, 17.11.2021 20:21
    0
    Зате у нього є прям велика перерва перед початком матчів уже під його керівництвом в Дженоа. Може краще познайомитися, а не - з корабля на бал аутсайдера. Може порадіти за збірну і подумати що можливо б під його керівництвом збірна б не закінчила вдало відбірковий турнір. Навіть суто з об'єктивних причин, незалежних від тренера. Але приймати команду яка іде на останньому місці, що забезпечує збереження у вищому дивізіоні Італії, це або відчайдущність, або непродуманістть або одне і інше у спробі почати тренерську карєру в Європі.
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    Андрій Машко
    Андрій Машко, 17.11.2021 20:13
    -3
    Думаю, виженуть недотренера до літа
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