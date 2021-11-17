Адриано ГАЛЛИАНИ: «У Балотелли дерьмо в голове»

Бывший генеральный директор «Милана» Адриано Галлиани считает, что у скандального форварда Марио Балотелли был потенциал стать одним из лучших игроков мира:

«Я всегда любил его. Мне очень жаль, потому что он должен был добиться намного, намного большего. Он должен был стать одним из кандидатов на «Золотой мяч» в течение карьеры.

У него дерьмо в голове. Он сделал слишком мало, если учитывать его технические качества».

Сейчас Балотелли выступает за турецкий «Адана Демирспор».