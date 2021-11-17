Адриано ГАЛЛИАНИ: «У Балотелли дерьмо в голове»

Бывший генеральный директор «Милана» считает, что Марио Балотелли не реализовал свой талант

  • 17.11.2021 19:22
  • 1360 просмотров
  • 2 комментария
Адриано ГАЛЛИАНИ: «У Балотелли дерьмо в голове»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

Бывший генеральный директор «Милана» Адриано Галлиани считает, что у скандального форварда Марио Балотелли был потенциал стать одним из лучших игроков мира:

«Я всегда любил его. Мне очень жаль, потому что он должен был добиться намного, намного большего. Он должен был стать одним из кандидатов на «Золотой мяч» в течение карьеры.

У него дерьмо в голове. Он сделал слишком мало, если учитывать его технические качества».

Сейчас Балотелли выступает за турецкий «Адана Демирспор».

Источник — Calciomercato

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    rus
    online
    rus, 17.11.2021 19:59
    +2
    dd dent, 17.11.2021 19:27
    Хм, обвинение будут в расизме?
    Правда!
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 17.11.2021 19:27
    +2
    Хм, обвинение будут в расизме?
    Ссылка
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