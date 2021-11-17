Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Горд за наших ребят»

Специалист рассказал о победе Украины над Боснией и Герцеговиной (2:0)

  • 17.11.2021 18:58
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Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Горд за наших ребят»
© УАФ

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий в прямом эфире прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной (2:0).

«Горд за наших ребят. Горд, что они верили в себя, в свои силы. Ну и, конечно, те болельщики, которые поддерживали их на стадионе, возле экранов. Отборочный цикл получился очень тяжелый. Понимаем, что вся борьба еще впереди, но тем не менее. Молодцы», — считает Федецкий.

Источник — Футбол 1/2/3

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