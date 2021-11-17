Александр ПРИЗЕТКО: «Переломным стал сэйв Бущана»

Специалист подвел итоги победы Украины над Боснией и Герцеговиной (2:0)

  • 17.11.2021 17:23
  • 1441 просмотр
  • 4 комментария
Александр ПРИЗЕТКО: «Переломным стал сэйв Бущана»
© УАФ

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Призетко поделился мнением о победе Украины над Боснией и Герцеговиной (2:0) в отборе на ЧМ-2022.

«Переломным моментом стал сэйв Бущана на последней минуте первого тайма. Я не говорю, что Украина не выиграла бы, но заряд на игру боснийцев был таким, что второй тайм мог бы получиться более нервным, чем был. У хозяев были футболисты, которые неплохо обращаются с мячом, а нам нужно было бы раскрываться. Футболисты в белых футболках меня удивили своим настроем. Я не ожидал, что они будут настолько мотивированными на матч, ничего для них не значащий», — отметил Призетко.

Источник — zbirna.com

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    inspekcha85
    online
    inspekcha85, 17.11.2021 17:39
    +6
    На 100% согласен с Призетко
    Ссылка
    Yura D
    online
    Yura D, 17.11.2021 17:46
    +4
    -smart--Forever, 17.11.2021 17:41
    Задрали делать икону с посредственного вратаря 100личного пивзавода
    Фашик днонецкий, купи огнетушитель и потуши себя
    Ссылка
    maxno
    online
    maxno, 17.11.2021 17:44
    +3
    -smart--Forever, 17.11.2021 17:41
    Задрали делать икону с посредственного вратаря 100личного пивзавода
    Что жаба удавила бездомный.
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 17.11.2021 17:41
    -7
    Комментарий свернут. Показать
    Задрали делать икону с посредственного вратаря 100личного пивзавода
    Ссылка
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