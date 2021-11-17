Александр ПРИЗЕТКО: «Переломным стал сэйв Бущана»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Призетко поделился мнением о победе Украины над Боснией и Герцеговиной (2:0) в отборе на ЧМ-2022.

«Переломным моментом стал сэйв Бущана на последней минуте первого тайма. Я не говорю, что Украина не выиграла бы, но заряд на игру боснийцев был таким, что второй тайм мог бы получиться более нервным, чем был. У хозяев были футболисты, которые неплохо обращаются с мячом, а нам нужно было бы раскрываться. Футболисты в белых футболках меня удивили своим настроем. Я не ожидал, что они будут настолько мотивированными на матч, ничего для них не значащий», — отметил Призетко.