Андрей ПЯТОВ: «Боролись — побороли!»

37-летний вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал победу «сине-желтых» над сборной Боснии и Герцеговины (2:0).
«Боролись — побороли!», — написал Андрей после матча.
Пятов вошел в заявку на поединок, но остался в запасе сборной Украины. Весь матч отыграл 27-летний голкипер «Динамо» Георгий Бущан.
Источник — Instagram
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