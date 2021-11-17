Георгий БУЩАН: «Мой сейв не сделал матч. Это был не ключевой момент»

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан не считает, что его сейв в конце первого тайма матча против Боснии стал ключевым в общем успехе.
«Один мой сейв не делает всю игру. Так что я благодарен ребятам, которые все сделали. Это был не ключевой момент матча. Думаю, во втором тайме уже все было под нашим контролем и мы взяли 3 очка. У нас было больше желания».
«Я доволен результатом, ждем матчи плей-офф. Очень сдержанно все. Хочется тот жребий, который мы сможем пройти», - сказал Бущан.
Источник — vZbirna
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Может все таки мусор в их головах и привёл к тому что сейчас на Донбасе твориться? Вот именно из за таких выкидешей истории…
И они далее дистабилизируют обстановку во всех сферах Украины.
Молодец Жора !
Думаю в сборной позиция основного вратаря закрыта на долго , главное без травм !
Молодец Жора !
Думаю в сборной позиция основного вратаря закрыта на долго , главное без травм !
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