Георгий БУЩАН: «Мой сейв не сделал матч. Это был не ключевой момент»

Вратарь не считает свой сейв ключевым в матче

  • 17.11.2021 17:20
  • 2754 просмотра
  • 23 комментария
Георгий БУЩАН: «Мой сейв не сделал матч. Это был не ключевой момент»
© uaf.ua

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан не считает, что его сейв в конце первого тайма матча против Боснии стал ключевым в общем успехе.

«Один мой сейв не делает всю игру. Так что я благодарен ребятам, которые все сделали. Это был не ключевой момент матча. Думаю, во втором тайме уже все было под нашим контролем и мы взяли 3 очка. У нас было больше желания».

«Я доволен результатом, ждем матчи плей-офф. Очень сдержанно все. Хочется тот жребий, который мы сможем пройти», - сказал Бущан.

Источник — vZbirna

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Fanat230784
    Fanat230784, 17.11.2021 17:36
    +10
    -smart--Forever, 17.11.2021 17:32
    Обычная работа посредственного вратаря
    Так, воротар для того і є, щоб м'ячі ловити. Але не всі і не завжди ловлять. А враховуючи важливість вчорашнього матчу то ті сейви Бущана на вагу золота. Молодець, кіпер!!
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    u6464u
    u6464u, 17.11.2021 17:24
    +9
    Жорин, не скромничай.
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    Fanat230784
    Fanat230784, 17.11.2021 17:38
    +7
    Александр Гриненко, 17.11.2021 17:34
    Скромно напомнил о себе не скромном.🙂
    Ага, отак сам зайшов на ресурс і сам про себе написав..
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    maxno
    online
    maxno, 17.11.2021 17:40
    +6
    -smart--Forever, 17.11.2021 17:37
    Чувак, меньше хлебай бормотуху. При чём здесь Пятов, если в матче с БиГ за выход в плей-офф в воротах стоял вратарь 100личного пивзавода
    Под названием бездомный крот лучше выходи.
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    Серж р
    online
    Серж р, 17.11.2021 17:33
    +6
    -smart--Forever, 17.11.2021 17:32
    Обычная работа посредственного вратаря
    Зачем ты опять Пятова унижаешь?
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    Fanat230784
    Fanat230784, 17.11.2021 17:30
    +5
    Жора, повір, нам з боку видніше)
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    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 17.11.2021 17:25
    +5
    Ключевой , Георгий, ключевой
    Ссылка
    maxno
    online
    maxno, 17.11.2021 17:38
    +4
    Обыграть в футбол может любого Португалия Испания по полной это получили . Главное чтобы все были здоровы и в хорошей форме.
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    Yura D
    online
    Yura D, 17.11.2021 17:44
    +3
    У днонецких жертв оккупации второй день рвутся пердаки, из-за победы такой ненавистной им Украины
    Ссылка
    Yura D
    online
    Yura D, 17.11.2021 17:44 (изменен)
    +3
    У днонецких жертв оккупации второй день рвутся пердаки, из-за победы такой ненавистной им Украины
    Ссылка
    FunnyCat____
    online
    FunnyCat____, 17.11.2021 18:58
    +1
    -smart--Forever, 17.11.2021 17:47
    Шпрот, даун кукуевский, нормальные донетчане болели за сборную Украины.
    Нормальные да , а ты - мечта дальнобойщика , каким боком к нормальным ?
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    PFCLviv
    PFCLviv, 17.11.2021 18:57
    +1
    Георгій молодець!
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    sergio_terry
    sergio_terry, 17.11.2021 18:54
    +1
    А Вы заметили что все неадекватные кроты сидят и срут в комментах? Я ни одного не видел, даже самого придурковатого фана Динамо кто будет обсирать игроков сборной!
    Может все таки мусор в их головах и привёл к тому что сейчас на Донбасе твориться? Вот именно из за таких выкидешей истории…
    И они далее дистабилизируют обстановку во всех сферах Украины.
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    Yura D
    online
    Yura D, 17.11.2021 18:11
    +1
    Опиши себя, жертва оккупации
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 17.11.2021 17:55
    +1
    Как раз воротник матч и сделал, бо забей нам тот гол, а все шансы были, то неизвестно как бы себя хозяева поля повели в игровом плане и результат мог быть совсем другой уже, особенно зная как тяжко наши реализовывают моменты
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 17.11.2021 19:01
    0
    FunnyCat____, 17.11.2021 18:59
    Кончено потянул топово
    Молодец Жора !
    Думаю в сборной позиция основного вратаря закрыта на долго , главное без травм !
    "кончено"... Мда
    Ссылка
    FunnyCat____
    online
    FunnyCat____, 17.11.2021 18:59
    0
    Кончено потянул топово
    Молодец Жора !
    Думаю в сборной позиция основного вратаря закрыта на долго , главное без травм !
    Ссылка
    Yura D
    online
    Yura D, 17.11.2021 18:05
    0
    Фашик, почему название столицы коверкаешь? Киев приютил беженцев из ордло
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
    Александр Гриненко, 17.11.2021 17:40
    -2
    Fanat230784, 17.11.2021 17:38
    Ага, отак сам зайшов на ресурс і сам про себе написав..
    Естественно.🙂
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 17.11.2021 17:47
    -6
    Комментарий свернут. Показать
    Yura D, 17.11.2021 17:44
    У днонецких жертв оккупации второй день рвутся пердаки, из-за победы такой ненавистной им Украины
    Шпрот, даун кукуевский, нормальные донетчане болели за сборную Украины.
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