Георгий БУЩАН: «Мой сейв не сделал матч. Это был не ключевой момент»

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан не считает, что его сейв в конце первого тайма матча против Боснии стал ключевым в общем успехе.

«Один мой сейв не делает всю игру. Так что я благодарен ребятам, которые все сделали. Это был не ключевой момент матча. Думаю, во втором тайме уже все было под нашим контролем и мы взяли 3 очка. У нас было больше желания».

«Я доволен результатом, ждем матчи плей-офф. Очень сдержанно все. Хочется тот жребий, который мы сможем пройти», - сказал Бущан.