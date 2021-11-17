Артем ДОВБИК: «Мы прошли лишь только полпути. Слава Украине!»

22-летний форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик прокомментировал победу над сборной Боснии и Герцеговины (2:0) в отборе на ЧМ-2022.

«Мы прошли лишь только полпути. Впереди дорога к мечте — чемпионату мира. Слава Украине», — написал Артем после матча.

Довбик вышел на поле вместо Яремчука на 75-й минуте встречи и на 79-й минуте сделал счет 2:0 в пользу сборной Украины.