Александр ЗИНЧЕНКО: «Вместе мы — сила!»

24-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу над национальной командой Боснии и Герцеговины (2:0) в отборе на ЧМ-2022.
«Вместе мы — сила!», — написал Александр после матча.
Зинченко вышел на поле в стартовом составе сборной Украины и провел полный матч.
Источник — Instagram
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