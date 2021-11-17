Источник: Луческу разрешил арендованным Черноморца играть против Динамо

По информации ТаТоТаке, не руководство «Динамо», а наставник Мирча Луческу дал добро на то, что арендованные «Черноморца» в ближайшем туре УПЛ смогут сыграть против киевлян.

Сейчас почти вся основа одесской команды состоит из арендованных у «Динамо», и в ином случае клубу было бы тяжело набрать игроков на заявку. Кроме того, Луческу уверен, что киевляне и так должны обыгрывать соперника.

Что касается переноса матча из Одессы в Киев, то это была просьба Игоря Суркиса, который хочет сократить количество переездов перед важными матчами еврокубков.

По словам Суркиса, во втором круге матч «Динамо» - «Черноморец» обязательно пройдет в Одессе.