Источник: Луческу разрешил арендованным Черноморца играть против Динамо

Решение принимал наставник

  • 17.11.2021 15:45
  • 300 просмотров
  • 4 комментария
Источник: Луческу разрешил арендованным Черноморца играть против Динамо
© shakhtar.com

По информации ТаТоТаке, не руководство «Динамо», а наставник Мирча Луческу дал добро на то, что арендованные «Черноморца» в ближайшем туре УПЛ смогут сыграть против киевлян.

Сейчас почти вся основа одесской команды состоит из арендованных у «Динамо», и в ином случае клубу было бы тяжело набрать игроков на заявку. Кроме того, Луческу уверен, что киевляне и так должны обыгрывать соперника.

Что касается переноса матча из Одессы в Киев, то это была просьба Игоря Суркиса, который хочет сократить количество переездов перед важными матчами еврокубков.

По словам Суркиса, во втором круге матч «Динамо» - «Черноморец» обязательно пройдет в Одессе.

Источник — ТаТоТаке

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    FunnyCat____
    online
    FunnyCat____, 17.11.2021 15:55
    +1
    Как вы думаете , во втором круге шахтарь поедет в Мариуполь ?
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 17.11.2021 16:01
    0
    днище 1927, 17.11.2021 15:58
    С арендованными 5-0,а так мог быть технарь 3-0
    Да каких 5! Там по-любасу клоун Г. упадёт в штрафной раз 7, не меньше.
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 17.11.2021 15:59
    0
    А куда деваться Иуде от безысходности - если брать без арендованных, то оставшихся игроков две калеки три чумы. А минимум должно быть 7.
    Ссылка
    днище 1927
    online
    днище 1927, 17.11.2021 15:58
    -1
    С арендованными 5-0,а так мог быть технарь 3-0
    Ссылка
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