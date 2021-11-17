Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Украина могла бороться с Францией за первое место»

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный прокомментировал победу сборной Украины над Боснией и Герцеговиной (2:0).

«Сейчас очень позитивные эмоции. Хочется поздравить всю Украину - всех, всех, всех без исключения.

На мой взгляд, мы не добрали 5 очков. Дважды сыграли вничью с Казахстаном, имея большое преимущество. И с финнами сыграли вничью, имея преимущество.

Нас подводила нереализация. Нам повезло только в одном матче - в Париже со сборной Франции. Но мы и французы никому не проиграли. Это две команды, которые действительно были сильнейшими. А добавьте пять очков, которые не добрали, то мы с французами боролись бы за первое место», - подытожил Грозный.