Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Украина могла бороться с Францией за первое место»

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный прокомментировал победу сборной Украины над Боснией и Герцеговиной (2:0).
«Сейчас очень позитивные эмоции. Хочется поздравить всю Украину - всех, всех, всех без исключения.
На мой взгляд, мы не добрали 5 очков. Дважды сыграли вничью с Казахстаном, имея большое преимущество. И с финнами сыграли вничью, имея преимущество.
Нас подводила нереализация. Нам повезло только в одном матче - в Париже со сборной Франции. Но мы и французы никому не проиграли. Это две команды, которые действительно были сильнейшими. А добавьте пять очков, которые не добрали, то мы с французами боролись бы за первое место», - подытожил Грозный.
Источник — Футбол 1/2/3
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