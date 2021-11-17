Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Украина могла бороться с Францией за первое место»

Известный тренер – о выступлении сборной Украины в групповом раунде квалификации ЧМ-2022

  • 17.11.2021 14:38
  • 1434 просмотра
  • 8 комментариев
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Украина могла бороться с Францией за первое место»
© УАФ

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный прокомментировал победу сборной Украины над Боснией и Герцеговиной (2:0).

«Сейчас очень позитивные эмоции. Хочется поздравить всю Украину - всех, всех, всех без исключения.

На мой взгляд, мы не добрали 5 очков. Дважды сыграли вничью с Казахстаном, имея большое преимущество. И с финнами сыграли вничью, имея преимущество.

Нас подводила нереализация. Нам повезло только в одном матче - в Париже со сборной Франции. Но мы и французы никому не проиграли. Это две команды, которые действительно были сильнейшими. А добавьте пять очков, которые не добрали, то мы с французами боролись бы за первое место», - подытожил Грозный.

Источник — Футбол 1/2/3

(15 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Archie FireLion
    Archie FireLion, 17.11.2021 15:15
    +2
    Команда которая 2 раза играет вничью с Казахстаном, в принципе не может бороться за первое место. Так что, то что имеем, то заслужили.
    Ссылка
    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 17.11.2021 15:05
    +2
    Французи теж можуть рахувати що вони втратили 4 очки з нами
    Ссылка
    Vitason
    Vitason, 17.11.2021 14:43
    +1
    Каких пять!? Шесть очков ,по его расчетам! Но это бред ,если бы да кабы! Нужно играть и забивать хоть половину того что создаём, реализация очень слабая
    Ссылка
    onco-clown
    onco-clown, 17.11.2021 15:38
    0
    Хочу напомнить, что Грозный, когда Динаме выпал Вильяреал утверждал, что они не Реал и не Барса, что Динамо пройдет дальше в Лиге Европы. Ну все помним как стало на деле.
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 17.11.2021 15:12
    0
    пусть скажет спасибо что у нас был только один сильный соперник (Франция) а то бы нам ни одной домашней победы дорого бы стоили
    Ссылка
    Piranio4000
    Piranio4000, 17.11.2021 15:04
    0
    сейчас любой дурак начнёт теоретизировать про Францию. а если бы вчера Украина не победила? если бы Жорик не потянул в конце первого тайма и там уж фиг его знает, как бы пошла игра? но всё хорошо, что хорошо кончается. теперь и про Францию умничать можно.
    Ссылка
    Вика Бега
    Вика Бега, 17.11.2021 15:00
    0
    Ну такое
    Ссылка
    Andrew Tv
    Andrew Tv, 17.11.2021 14:55
    0
    Реализация это не невезение! Это неумение забивать!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности